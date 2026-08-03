Καθαριστικό ζαντών premium RM 667 + Καθαριστικό απομάκρυνσης εντόμων RM 618, 500ml
Μια ισχυρή συνεργασία: Το premium RM 667 Καθαριστικό Ζαντών είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τον καθαρισμό όλων των συνηθισμένων τύπων ζαντών, ενώ το RM 618 Καθαριστικό Απομάκρυνσης Εντόμων καθαρίζει απαλά τα υπολείμματα εντόμων από τα χρώματα και τα παράθυρα του οχήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|2 x 500
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Προσοχή
- H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προσοχή
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα