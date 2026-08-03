Καθαριστικό ζαντών premium RM 667 + Καθαριστικό απομάκρυνσης εντόμων RM 618, 500ml

Μια ισχυρή συνεργασία: Το premium RM 667 Καθαριστικό Ζαντών είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τον καθαρισμό όλων των συνηθισμένων τύπων ζαντών, ενώ το RM 618 Καθαριστικό Απομάκρυνσης Εντόμων καθαρίζει απαλά τα υπολείμματα εντόμων από τα χρώματα και τα παράθυρα του οχήματος.