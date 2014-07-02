Καθαριστικό αυτοκινήτου, 1l

Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.