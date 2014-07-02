Καθαριστικό αυτοκινήτου, 1l

Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
Προϊόν
  • Ισχυρά και ιδιαίτερα ήπια καθαριστικά πολλαπλών χρήσεων
  • Για τον καθαρισμό ευαίσθητων σημείων σε οχήματα και μοτοσυκλέτες
  • Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher
  • Φόρμουλα γρήγορου στεγνώματος για στέγνωμα χωρίς ραβδώσεις, χωρίς την ανάγκη για χειρωνακτικό γυάλισμα μετά τον καθαρισμό
  • Ultra γυαλιστική φόρμουλα για λαμπερό αποτέλεσμα σε ολόκληρο το όχημα
  • Το σύστημα Plug 'n' Clean είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος εφαρμογής χημικού προϊόντος καθαρισμού με τη χρήση πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης της Kärcher
  • Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
  • Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
  • Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα