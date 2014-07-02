Αφρογόνο καθαριστικό, 1L, 1l

Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Αυτοκίνητα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Τροχόσπιτα
Εξαρτήματα