Σαμπουάν αυτοκινήτου 500 ml συμπυκνωμένο., 500ml
Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου για καθαρισμό φιλικό προς τα υλικά του οχήματος. Αφαιρεί λάδι, γράσο και ρύπους από βαμμένες επιφάνειες, τζάμια, πλαστικά και επιφάνειες από χρώμιο. Παράγει 5 l αραιωμένου καθαριστικού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|70 x 70 x 240
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Car
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Πλαστικό
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Βαμμένες επιφάνειες
- Χρώμιο