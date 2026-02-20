Σαμπουάν αυτοκινήτου 500 ml συμπυκνωμένο., 500ml

Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου για καθαρισμό φιλικό προς τα υλικά του οχήματος. Αφαιρεί λάδι, γράσο και ρύπους από βαμμένες επιφάνειες, τζάμια, πλαστικά και επιφάνειες από χρώμιο. Παράγει 5 l αραιωμένου καθαριστικού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 70 x 70 x 240
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πλαστικό
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Βαμμένες επιφάνειες
  • Χρώμιο
Εξαρτήματα