Ο ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ
Με την πάροδο του χρόνου, επίμονοι ρύποι, όπως ρύποι από τον δρόμο, σκόνη φρένων ή αλάτι του οδοστρώματος, συσσωρεύονται στην επιφάνεια των ζαντών. Προκειμένου να διασφαλίσεις ότι οι ζάντες αλουμινίου θα διατηρήσουν τη λάμψη τους και ότι οι χαλύβδινες ζάντες θα παραμείνουν απαλλαγμένες από τη σκουριά για πολύ καιρό, συνιστάται ο σχολαστικός καθαρισμός τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Υιοθετώντας τις παρακάτω συμβουλές, ο καθαρισμός των ζαντών μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα.
Ο καλύτερος τρόπος για τον καθαρισμό των ζαντών: αναλυτικές οδηγίες
Οι όμορφες ζάντες βελτιώνουν την όψη κάθε αυτοκινήτου. Ωστόσο, η υγρασία, οι ρύποι από τον δρόμο, η σκόνη φρένων και το αλάτι του οδοστρώματος τις επιβαρύνουν. Με την πάροδο του χρόνου, οι ρύποι μπορούν πραγματικά να εισχωρήσουν στις ζάντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη η ολοκληρωτική αφαίρεση της σκόνης και των ρύπων. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο τακτικός, σχολαστικός καθαρισμός των ζαντών. Μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα κατά την αντικατάσταση των καλοκαιρινών με τους χειμερινούς τροχούς και το αντίστροφο. Στη συνέχεια οι τροχοί πρέπει να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται. Ωστόσο, απαιτείται επίσης τακτική φροντίδα και κατά τη διάρκεια του έτους.
Για τον καθαρισμό των ζαντών χρειάζεσαι τα εξής:
- Ένα πλυστικό μηχάνημα ή έναν κουβά με νερό
- Ένα καθαριστικό ζαντών
- Μια βούρτσα (για ζάντες)
- Ένα σφουγγάρι
- Ένα μαλακό πανί, π.χ. ένα πανί μικροϊνών ή ένα δερμάτινο πανί
Πρέπει να ενεργήσεις ως εξής:
1. Εφαρμογή του καθαριστικού ζαντών
Για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων όπως η σκόνη ή το αλάτι του οδοστρώματος, ψέκασε τις ζάντες αλουμινίου ή χάλυβα με το καθαριστικό ζαντών και άφησε το προϊόν να δράσει. Κατά την εφαρμογή η ζάντα πρέπει να είναι στεγνή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, το καθαριστικό προσκολλάται καλύτερα σε στεγνή επιφάνεια.
Βεβαιώσου ότι το καθαριστικό προϊόν έχει όσο το δυνατόν μικρότερη περιεκτικότητα σε οξέα, έτσι ώστε να έχει πιο ήπια δράση στο υλικό. Με την πάροδο του χρόνου, τα όξινα καθαριστικά ζαντών (με τιμή pH μεταξύ 1 και 5) μπορεί να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια της ζάντας, γεγονός που τα καθιστά ακατάλληλα ιδίως για γυαλιστερά υλικά, όπως οι ζάντες χρωμίου ή οι ζάντες από κράμα.
2. Ξέβγαλμα της ζάντας και απομάκρυνση των στερεών ρύπων
Το επόμενο βήμα είναι το ξέβγαλμα της ζάντας χρησιμοποιώντας το πλυστικό μηχάνημα (επίπεδο ακροφύσιο), ένα μηχάνημα καθαρισμού χειρός ή έναν κουβά με χλιαρό νερό και ένα σφουγγάρι. Κατά τον χειρωνακτικό καθαρισμό, θα πρέπει να φοράς προστατευτικά γάντια έτσι ώστε το δέρμα σου να μην έρχεται σε επαφή με τους ρύπους.
Εάν δεν εφαρμόσεις καθαριστικό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη μέθοδο για τον καθαρισμό της ζάντας, δηλαδή την απομάκρυνση τυχόν επιφανειακών ρύπων και την προετοιμασία για βαθύ καθαρισμό.
3. Καθαρισμός των θόλων των τροχών
Ταυτόχρονα, μπορείς να καθαρίσεις τους θόλους των τροχών του αυτοκινήτου, ιδανικά χρησιμοποιώντας το πλυστικό μηχάνημα και το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης. Συμβουλή: ο καθαρισμός των δυσπρόσιτων σημείων με το πλυστικό μηχάνημα γίνεται ακόμα πιο εύκολος με τη χρήση ενός μεταβλητού συνδέσμου ακροφυσίου.
4. Σχολαστικός καθαρισμός των ζαντών
Ήρθε η ώρα για τον σχολαστικό καθαρισμό των ζαντών: Πολλές φορές, παρά τη χρήση απορρυπαντικού και την εφαρμογή προκαταρκτικού καθαρισμού, οι επίμονοι ρύποι παραμένουν στις ζάντες, ιδιαίτερα σε στενά κενά. Αυτοί μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά με μια βούρτσα πλύσης τροχών. Για ιδιαίτερα στενά σημεία μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις μια μαλακή παλιά οδοντόβουρτσα ή μια μαλακή βούρτσα.
Εάν τα υπολείμματα δεν αφαιρεθούν εντελώς με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξανά ένα προϊόν καθαρισμού: απλώς εφάρμοσέ το, άφησέ το να δράσει και ξέπλυνε σχολαστικά με καθαρό νερό.
Στη συνέχεια, άφησε τη ζάντα να στεγνώσει μόνη της ή τρίψε τη με ένα δερμάτινο πανί. Το τελευταίο συνιστάται ιδιαίτερα για ζάντες χρωμίου και για ζάντες μαύρου χρώματος, καθώς σε αυτές οι κηλίδες νερού είναι πιο ευδιάκριτες.
Προσοχή: ακολούθησε τους κανονισμούς
Ο καθαρισμός των ζαντών συνήθως επιτρέπεται μόνο στα σημεία όπου μπορείς να πλύνεις το αυτοκίνητο. Καλό είναι αυτό να γίνεται σε ένα πλυντήριο με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης ή σε ένα συμβατικό πλυντήριο αυτοκινήτων. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα καθαριστικά ζαντών που διατίθενται στο πλυντήριο, καθώς η χρήση άλλων προϊόντων καθαρισμού δεν επιτρέπεται. Το κατά πόσο επιτρέπεται ο καθαρισμός σε ιδιωτικό χώρο εξαρτάται από τους τοπικούς κανονισμούς.
Συμβουλή: Οι ζάντες και τα ελαστικά πρέπει πάντα να καθαρίζονται ξεχωριστά από το υπόλοιπο αυτοκίνητο. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή ρύποι από τον δρόμο και μικρές πέτρες, καθώς και επίμονες επικαθίσεις που συσσωρεύονται στις ζάντες, μπορούν να προκαλέσουν φθορές στις βαμμένες επιφάνειες του οχήματος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η ίδια βούρτσα πλύσης για τον καθαρισμό του αμαξώματος και των τροχών.
Συχνές ερωτήσεις
Πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τη σκόνη φρένων από τις ζάντες;
Η σκόνης φρένων και τα σωματίδια από τη φθορά των ελαστικών μπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα από τις ζάντες χάλυβα ή αλουμινίου χρησιμοποιώντας ένα ειδικό καθαριστικό ζαντών. Το καθαριστικό ζαντών της Kärcher δεν περιέχει οξέα και επομένως δρα ήπια στα υλικά. Η κοκκινωπή του απόχρωση υποδεικνύει πώς δρα καθώς περνάει ο χρόνος. Απλά ψέκασε σε στεγνή ζάντα, άφησέ το να δράσει για 1-3 λεπτά και έπειτα ξέπλυνε με καθαρό νερό. Αφού αφήσεις το προϊόν να δράσει, αφαίρεσε τους επίμονους ρύπους χρησιμοποιώντας μια βούρτσα πλύσης.
Πώς μπορείς να αφαιρέσεις τα υπολείμματα αλατιού από τις ζάντες;
Εάν το όχημά σου διαθέτει εντυπωσιακές ζάντες από κράμα, θα πρέπει να τις καθαρίζεις τακτικά από τα υπολείμματα αλατιού, ακόμα και τον χειμώνα, καθώς αυτά προκαλούν φθορές στο υλικό μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, όλες οι επικαθίσεις πρέπει να απομακρύνονται σχολαστικά τόσο από τις ζάντες αλουμινίου όσο και από τις ζάντες χάλυβα, το αργότερο κατά την αντικατάσταση των χειμερινών ελαστικών με τα καλοκαιρινά. Ένα καθαριστικό ζαντών αποτελεί την ιδανική επιλογή. Εναλλακτικά, ορισμένα πλυντήρια αυτοκινήτων προσφέρουν ειδικά προϊόντα για τον καθαρισμό των ζαντών.
Πώς μπορείς να αφαιρέσεις τη σκουριά από τις ζάντες;
Μπορείς να αφαιρέσεις εύκολα τη σκουριά από τις ζάντες με τη βοήθεια μιας συρμάτινης βούρτσας. Στη συνέχεια, τελειοποίησε το αποτέλεσμα με ένα σμυριδόπανο.
Οι ζάντες αλουμινίου και οι ζάντες χρωμίου δεν σκουριάζουν, ωστόσο η υγρασία και το αλάτι από τον δρόμο μπορούν επίσης να αφήσουν το σημάδι τους. Το υλικό μπορεί να οξειδωθεί ή να διαβρωθεί από το αλάτι. Και τα δύο θα πρέπει να αφαιρούνται με μεγάλη προσοχή, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα, καθώς το αλουμίνιο και το χρώμιο είναι εύκολο να γρατσουνιστούν. Στη συνέχεια η επιφάνεια πρέπει να γυαλίζεται. Εάν έχεις αρκετή αυτοπεποίθηση, μπορείς να κάνεις το γυάλισμα μόνος σου. Διαφορετικά, συνιστάται να αναθέσεις τη συγκεκριμένη εργασία σε κάποιον επαγγελματία.
Ποια βούρτσα πλύσης είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό των ζαντών;
Ως εξάρτημα για το πλυστικό μηχάνημα, μια βούρτσα πλύσης τροχών αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Χάρη στο ειδικό σχήμα και τις στρογγυλεμένες τρίχες της, διασφαλίζει αποτελεσματικό καθαρισμό 360 μοιρών. Η βούρτσα επιτρέπει τον βαθύ καθαρισμό ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων σημείων και των μικρότερων κενών στις ζάντες. Χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή του νερού, οι ρύποι διαλύονται και ξεπλένονται ομοιόμορφα.
Ποια οικιακά μέσα είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό των ζαντών;
Εάν δεν διαθέτεις ένα καθαριστικό ζαντών, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις απλά οικιακά μέσα για την εκτέλεση του καθαρισμού:
Κόλπο 1: Καθαρισμός των τροχών από κράμα με οδοντόκρεμα
Ένα οικιακό μέσο κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών από αλουμίνιο είναι η οδοντόκρεμα. Βρέξε ελαφρά ένα καθαρό πανί και εφάρμοσε σε αυτό μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας. Στη συνέχεια τρίψε καλά τις ζάντες αλουμινίου με αυτό έως ότου αφαιρεθούν οι ρύποι. Ξέπλυνε το πανί πολλές φορές με καθαρό νερό και στύψε το. Τέλος, πλύνε τις ζάντες αλουμινίου ξανά χρησιμοποιώντας καθαρό νερό και άφησέ τις να στεγνώσουν. Επειδή η οδοντόκρεμα περιέχει λειαντικά σωματίδια, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις επίσης και για να γυαλίσεις μικρές γρατσουνιές. Ωστόσο, δείξε προσοχή με τις πολύ γυαλισμένες ζάντες και τις ζάντες χρωμίου, καθώς αυτές ενδέχεται να γρατσουνιστούν από τα λειαντικά σωματίδια ή να χάσουν το γυαλιστερό τους φινίρισμα.
Κόλπο 2: Καθαρισμός των ζαντών από κράμα με πάστα καθαρισμού
Ένας άλλος τρόπος να καθαρίσεις τις ζάντες αλουμινίου και άλλα εξαρτήματα είναι χρησιμοποιώντας πάστα καθαρισμού: βρέξε ένα σφουγγάρι με νερό και τρίψε με αυτό την πάστα καθαρισμού ώστε να δημιουργήσεις αφρό. Τώρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον αφρό για να καθαρίσεις τις ζάντες αλουμινίου. Μόλις ολοκληρώσεις τον καθαρισμό, ξέπλυνε τις ζάντες με καθαρό νερό. Ωστόσο, ακόμα και όταν χρησιμοποιείς πάστα καθαρισμού, θα πρέπει να δείχνεις ιδιαίτερη προσοχή με τις πολύ γυαλισμένες ζάντες και τις ζάντες χρωμίου.
Κόλπο 3: καθαρισμός βαμμένων ζαντών και ζαντών με επένδυση με υγρό πιάτων
Στην περίπτωση των βαμμένων ζαντών και των ζαντών με επένδυση, οι ρύποι και η εισχώρηση σκόνης φρένων μπορούν να προκαλέσουν φθορές στις βαμμένες επιφάνειες. Οι ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν πολύ ήπια με τη χρήση υγρού πιάτων: Πρόσθεσε μερικές σταγόνες σε χλιαρό νερό και καθάρισε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι, ιδανικά από μικροΐνες. Έπειτα ξέπλυνε με καθαρό νερό και σκούπισε τις με ένα μαλακό πανί μέχρι να στεγνώσουν. Εάν αυτή η μέθοδος δεν επαρκεί για την αφαίρεση των ρύπων, θα πρέπει να καταφύγεις στη χρήση καθαριστικού ζαντών χωρίς οξέα.
Συμβουλή
Πριν προχωρήσεις στη χρήση ενός οικιακού μέσου καθαρισμού ή ενός καινούριου καθαριστικού προϊόντος στη ζάντα, θα πρέπει πάντα να το δοκιμάζεις σε ένα δυσδιάκριτο σημείο.
Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για τον καθαρισμό των ζαντών χρωμίου;
Με την πάροδο του χρόνου, οι ζάντες χρωμίου μπορεί να χάσουν τη λάμψη τους και να αποκτήσουν θαμπή όψη. Για να αφαιρέσεις τη σκόνη φρένων και τη σκουριά, είναι πιθανό να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις καθαριστικά ζαντών, επειδή το οξύ που περιέχουν μπορεί να προκαλέσει φθορές στην ευαίσθητη επιφάνεια χρωμίου. Αντ’ αυτού, πρέπει να χρησιμοποιούνται ήπια χημικά προϊόντα καθαρισμού, όπως ένα μείγμα με σαπούνι και νερό. Το διττανθρακικό νάτριο είναι ένα ακόμα κατάλληλο οικιακό μέσο: ρίξε τρεις κουταλιές της σούπας διττανθρακικό νάτριο σε ένα μπολ και πρόσθεσε λίγο νερό ενώ ανακατεύεις διαρκώς έως ότου σχηματιστεί μια πάστα. Χρησιμοποίησε ένα μαλακό πανί και τρίψε την πάστα στην επιφάνεια της ζάντας κάνοντας κυκλικές κινήσεις, μέχρι να αφαιρεθούν όλες οι επικαθίσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα καθαριστικά ζαντών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογή σε επιφάνειες χρωμίου και είναι αποτελεσματικά στην αφαίρεση των ρύπων.
Εκτός από τον καθαρισμό, οι επιφάνειες χρωμίου πρέπει να γυαλίζονται τακτικά, προκειμένου να διατηρούν τη λαμπερή και ξεχωριστή όψη τους.