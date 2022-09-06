Ο καλύτερος τρόπος για τον καθαρισμό των ζαντών: αναλυτικές οδηγίες

Οι όμορφες ζάντες βελτιώνουν την όψη κάθε αυτοκινήτου. Ωστόσο, η υγρασία, οι ρύποι από τον δρόμο, η σκόνη φρένων και το αλάτι του οδοστρώματος τις επιβαρύνουν. Με την πάροδο του χρόνου, οι ρύποι μπορούν πραγματικά να εισχωρήσουν στις ζάντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη η ολοκληρωτική αφαίρεση της σκόνης και των ρύπων. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο τακτικός, σχολαστικός καθαρισμός των ζαντών. Μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα κατά την αντικατάσταση των καλοκαιρινών με τους χειμερινούς τροχούς και το αντίστροφο. Στη συνέχεια οι τροχοί πρέπει να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται. Ωστόσο, απαιτείται επίσης τακτική φροντίδα και κατά τη διάρκεια του έτους.

Για τον καθαρισμό των ζαντών χρειάζεσαι τα εξής:

Ένα πλυστικό μηχάνημα ή έναν κουβά με νερό

Ένα καθαριστικό ζαντών

Μια βούρτσα (για ζάντες)

Ένα σφουγγάρι

Ένα μαλακό πανί, π.χ. ένα πανί μικροϊνών ή ένα δερμάτινο πανί

Πρέπει να ενεργήσεις ως εξής: