Η βούρτσα πλύσης τροχών με τις τρίχες γενικής χρήσης εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρισμό. Η βούρτσα φτάνει σε δυσπρόσιτα σημεία και ανάμεσα στις πιο μικρές χαραμάδες για τον βαθύ καθαρισμό των τροχών ή των ακτίνων. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τη διάλυση και την απομάκρυνση των ρύπων. Οι τρίχες υψηλής ποιότητας προσφέρουν απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού. Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού γενικά. Περιλαμβάνει παξιμάδι ένωσης για ασφαλή σύνδεση με το πιστόλι ψεκασμού και εργονομική λαβή για εύκολη χρήση. Με λίγα λόγια: Η ιδανική λύση για αστραφτερούς τροχούς και ακτίνες. Βούρτσα πλύσης τροχών κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.