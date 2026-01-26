Καθαριστικό για ζάντες RM 667, 500ml

Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 70 x 100 x 245
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ζάντες