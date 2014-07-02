Ακροφύσιο αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean με καθαριστικό αυτοκινήτου. Το γρήγορο σύστημα αλλαγής για την εφαρμογή καθαριστικού επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών καθαριστικών με ένα μόνο κλικ. Η δοσολογία του καθαριστικού μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα από το ακροφύσιο αφρού (κίτρινο κουμπί). Το επίπεδο της δέσμης μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται. Κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών Κ2–Κ7.