WB 120

Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.

Kärcher WB 120 περιστρεφόμενη βούρτσα ιδανική για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνει την Universal βούρτσα, διαθέτει μοχλό απελευθέρωσης για εύκολη και γρήγορη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με ρύπους και επίσης ένα διάφανο καπάκι για μια ειδική εμπειρία καθαρισμού. Πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με λιγότερο κόπο και σε ελάχιστο χρόνο. Έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται 180°. Οι μαλακές της τρίχες είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να προστατεύουν τις επιφάνειες από τις γρατζουνιές. Χάρη στο νέο σύστημα γραναζιών, WB 120 έχει περισσότερη ισχύ από τον προκάτοχό του – για αποτελεσματικό και λεπτομερή καθαρισμό. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης είναι κατάλληλη για χρήση με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher κατηγοριών K 2 έως K 7. Οι δυο ανταλλακτικές βούρτσες Auto & Bike και Home & Garden προσαρμόζονται ειδικά σε ευαίσθητες ή μη ευαίσθητες επιφάνειες και με την WB 120 και με το προηγούμενο μοντέλο WB 100.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας
  • Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
Αλλαγή προσάρτησης μέσω μοχλού απελευθέρωσης
  • Ταχύτερη και ευκολότερη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με το ρύπο.
Εφαρμογή καθαριστικού μέσω του πλυστικού μηχανήματος
  • Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Διαφανές περίβλημα
  • Καθαριότητα χάρη στην ορατή τεχνολογία.
Συμβατό με προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα κήπου
  • Γρήγορη σύνδεση με όλες τις βούρτσες της Kärcher στον εύκαμπτο σωλήνα κήπου χωρίς τη χρήση της ροδέλας πίεσης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 309 x 153 x 135
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Αίθρια
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Πόρτες γκαράζ
  • Περσίδες/ρολά
  • Στοιχεία οθόνης απορρήτου
  • Περβάζια παραθύρων
  • Επενδύσεις σε μπαλκόνια
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
Εξαρτήματα