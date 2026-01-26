Kärcher WB 120 περιστρεφόμενη βούρτσα ιδανική για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνει την Universal βούρτσα, διαθέτει μοχλό απελευθέρωσης για εύκολη και γρήγορη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με ρύπους και επίσης ένα διάφανο καπάκι για μια ειδική εμπειρία καθαρισμού. Πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με λιγότερο κόπο και σε ελάχιστο χρόνο. Έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται 180°. Οι μαλακές της τρίχες είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να προστατεύουν τις επιφάνειες από τις γρατζουνιές. Χάρη στο νέο σύστημα γραναζιών, WB 120 έχει περισσότερη ισχύ από τον προκάτοχό του – για αποτελεσματικό και λεπτομερή καθαρισμό. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης είναι κατάλληλη για χρήση με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher κατηγοριών K 2 έως K 7. Οι δυο ανταλλακτικές βούρτσες Auto & Bike και Home & Garden προσαρμόζονται ειδικά σε ευαίσθητες ή μη ευαίσθητες επιφάνειες και με την WB 120 και με το προηγούμενο μοντέλο WB 100.