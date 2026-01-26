WB 120
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.
Kärcher WB 120 περιστρεφόμενη βούρτσα ιδανική για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνει την Universal βούρτσα, διαθέτει μοχλό απελευθέρωσης για εύκολη και γρήγορη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με ρύπους και επίσης ένα διάφανο καπάκι για μια ειδική εμπειρία καθαρισμού. Πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με λιγότερο κόπο και σε ελάχιστο χρόνο. Έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται 180°. Οι μαλακές της τρίχες είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να προστατεύουν τις επιφάνειες από τις γρατζουνιές. Χάρη στο νέο σύστημα γραναζιών, WB 120 έχει περισσότερη ισχύ από τον προκάτοχό του – για αποτελεσματικό και λεπτομερή καθαρισμό. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης είναι κατάλληλη για χρήση με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher κατηγοριών K 2 έως K 7. Οι δυο ανταλλακτικές βούρτσες Auto & Bike και Home & Garden προσαρμόζονται ειδικά σε ευαίσθητες ή μη ευαίσθητες επιφάνειες και με την WB 120 και με το προηγούμενο μοντέλο WB 100.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας
- Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
Αλλαγή προσάρτησης μέσω μοχλού απελευθέρωσης
- Ταχύτερη και ευκολότερη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με το ρύπο.
Εφαρμογή καθαριστικού μέσω του πλυστικού μηχανήματος
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Διαφανές περίβλημα
- Καθαριότητα χάρη στην ορατή τεχνολογία.
Συμβατό με προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα κήπου
- Γρήγορη σύνδεση με όλες τις βούρτσες της Kärcher στον εύκαμπτο σωλήνα κήπου χωρίς τη χρήση της ροδέλας πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|309 x 153 x 135
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Αίθρια
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Πόρτες γκαράζ
- Περσίδες/ρολά
- Στοιχεία οθόνης απορρήτου
- Περβάζια παραθύρων
- Επενδύσεις σε μπαλκόνια
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού