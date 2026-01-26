Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650, 500ml

Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επαναμόλυνση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 80 x 80 x 250
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Παρμπρίζ
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες