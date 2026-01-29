Η μπαταριοκίνητη WD 3 Battery σου επιτρέπει να εκτελεί τις εργασίες χωρίς να εξαρτάσαι από καλώδια και πρίζες, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνεις την πλήρη λειτουργικότητα μιας σκούπας πολλαπλών εφαρμογών. Το κιτ περιλαμβάνει μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας 15 λεπτών. Χάρη στην τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology), η κατάσταση της μπαταρίας προβάλλεται διαρκώς στην οθόνη LCD. Αυτή η ισχυρή συσκευή είναι εξοπλισμένη με στιβαρό και ανθεκτικό κάδο χωρητικότητας 17 λίτρων. Το φίλτρο τύπου φυσιγγίου επιτρέπει το άνετο σκούπισμα υγρών και στερεών ρύπων χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το φίλτρο. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης βελτιστοποιημένης ροής και τα ακροφύσια καθαρισμού δαπέδου με μικτή επένδυση και έξυπνο σύστημα κουμπωτής τοποθέτησης τύπου κλιπ εξασφαλίζουν τη μέγιστη απορροφητική ικανότητα και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στην εύκολα αποσπώμενη λαβή, τα εξαρτήματα μπορούν να προσαρτώνται απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η πρακτική θέση στάθμευσης επιτρέπει τη βολική εναπόθεση του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφύσιου δαπέδου στα διαλείμματα. H μπαταρία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συσκευές της πλατφόρμας 36 V Battery Power, γεγονός που προσφέρει απεριόριστη ελευθερία κινήσεων.