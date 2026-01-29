Good-Better-Best

Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 3 Battery Σετ

Ηλεκτρική σκούπα υγρών και στερεών WD 3 Battery - Πάντα έτοιμη για χρήση. Εμπεριέχεται μια μπαταρία 36 V. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών Kärcher 36 V.

Η μπαταριοκίνητη WD 3 Battery σου επιτρέπει να εκτελεί τις εργασίες χωρίς να εξαρτάσαι από καλώδια και πρίζες, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνεις την πλήρη λειτουργικότητα μιας σκούπας πολλαπλών εφαρμογών. Το κιτ περιλαμβάνει μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας 15 λεπτών. Χάρη στην τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology), η κατάσταση της μπαταρίας προβάλλεται διαρκώς στην οθόνη LCD. Αυτή η ισχυρή συσκευή είναι εξοπλισμένη με στιβαρό και ανθεκτικό κάδο χωρητικότητας 17 λίτρων. Το φίλτρο τύπου φυσιγγίου επιτρέπει το άνετο σκούπισμα υγρών και στερεών ρύπων χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το φίλτρο. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης βελτιστοποιημένης ροής και τα ακροφύσια καθαρισμού δαπέδου με μικτή επένδυση και έξυπνο σύστημα κουμπωτής τοποθέτησης τύπου κλιπ εξασφαλίζουν τη μέγιστη απορροφητική ικανότητα και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στην εύκολα αποσπώμενη λαβή, τα εξαρτήματα μπορούν να προσαρτώνται απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η πρακτική θέση στάθμευσης επιτρέπει τη βολική εναπόθεση του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφύσιου δαπέδου στα διαλείμματα. H μπαταρία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συσκευές της πλατφόρμας 36 V Battery Power, γεγονός που προσφέρει απεριόριστη ελευθερία κινήσεων.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 300
Ισχύς αναρρόφησης (W) 80
Αναρρόφηση (mbar) max. 110
Ποσότητα αέρα (l/s) max. 40
Χωρητικότητα κάδου (l) 17
Υλικό κάδου Πλαστικό
Χρώμα εξαρτημάτων Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
Πλάτος εξαρτημάτων (mm) 35
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 36
Χωρητικότητα (Ah) 2,5
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) περίπου 70 (2,5 Ah) / περίπου 140 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min) περίπου 15 (2,5 Ah)
Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min) 315
Ρεύμα φόρτισης (A) 0,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 67
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 5,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 9,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 388 x 340 x 503

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
  • Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 36 V Battery Power (1 τμχ.)
  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
  • Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
  • Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
  • Αποσπώμενη λαβή
  • Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
  • Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
  • Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
  • Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Φίλτρο φυσίγγιο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
  • Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις

Εξοπλισμός

  • Έξυπνη οθόνη: ενσωματωμένο στην μπαταρία
  • Λειτουργία φυσητήρα
  • Θέση στάθμευσης
  • Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
  • Στιβαρός προφυλακτήρας
  • Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Ταράτσες
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Αποθήκη κήπου
  • Εσωτερικό οχήματος
  • Υγρά
  • Εργαστήριο
  • Γκαράζ
  • Κελάρι
  • Σπίτι
  • Δωμάτιο χόμπυ
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού
