Καθαρισμός του ποδηλάτου εν κινήσει

Για να καθαρίσεις το ποδήλατο βουνού από τη σκόνη και τους ρύπους όταν βρίσκεσαι στον δρόμο, για παράδειγμα, προκειμένου να μην λερώσεις το πορτμπαγκάζ ή τη σχάρα του αυτοκινήτου, ένα φορητό μηχάνημα καθαρισμού εξωτερικού χώρου αποτελεί ιδανική επιλογή. Οι συμπαγείς διαστάσεις του επιτρέπουν την τοποθέτησή του ακόμη και σε ένα καλάθι ποδηλάτου!

Για να καθαρίσετις χρησιμοποιώντας το πλυστικό μηχάνημα, απλά αφαίρεσε το δοχείο και γέμισέ το με καθαρό νερό, αποσύνδεσε το πιστόλι ψεκασμού από τη συσκευή και επανατοποθέτησε το δοχείο σωστά. Έπειτα στρέψε το πιστόλι ψεκασμού προς το ποδήλατο και τράβηξε τη σκανδάλη. Μπορείς να καθαρίσεις ολόκληρο το ποδήλατο με τη δέσμη νερού. Η λειτουργία της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου διαρκεί για 15 λεπτά. Ωστόσο, με τον αντάπτορα αυτοκινήτου, η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με τη μπαταρία του αυτοκινήτου ή, εάν η μπαταρία αδειάσει ενώ βρίσκεσαι στον δρόμο, να επαναφορτιστεί με τον φορτιστή αυτοκινήτου. Το προαιρετικό κουτί εξαρτημάτων Adventure περιλαμβάνει μια βούρτσα γενικής χρήσης, ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού και ένα μαλακό πανί μικροϊνών - δηλαδή όλα όσα είναι απαραίτητα για γρήγορο καθαρισμό. Χρησιμοποιώντας τον πρόσθετο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, μπορείς επίσης προαιρετικά να αντλήσεις νερό από ένα βαρέλι.

Αυτή η αυτονομία καθιστά τα φορητά πλυστικά Kärcher ιδανικά για το τέλος της διαδρομής σας. Μπορείς να καθαρίσετε το Mountain ή το Gravel ποδήλατό σου on-the-spot, κατευθείαν στο parking του βουνού ή στην εξοχή, πριν το τοποθετήσεις στη σχάρα ή στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Έτσι, η λάσπη δεν ξεραίνεται κατά τη διαδρομή της επιστροφής και το όχημά σου παραμένει καθαρό.