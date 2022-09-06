ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
Η ποδηλασία είναι μια διασκεδαστική, φιλική προς το περιβάλλον και υγιεινή δραστηριότητα. Εάν θέλεις να απολαμβάνεις το ποδήλατο βουνού, το ποδήλατο για την πόλη ή το ηλεκτρικό σου ποδήλατο για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό, θα πρέπει να το υποβάλλεις σε τακτική συντήρηση και καθαρισμό. Με τις κατάλληλες συσκευές και τα σωστά εξαρτήματα, αυτή είναι μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία - η οποία μπορεί να γίνει μπροστά στο γκαράζ, στον κήπο ή στον δρόμο.
Καθαρισμός του ποδηλάτου στο σπίτι
Μετά από κάθε ποδηλατική εξόρμηση στα βουνά, σε δασικά μονοπάτια ή σε σκονισμένους επαρχιακούς δρόμους, ο καθαρισμός του ποδηλάτου είναι απαραίτητος. Οι στερεοί ρύποι και η σκόνη θα πρέπει να απομακρύνονται από το πλαίσιο, την αλυσίδα και τα ευαίσθητα μέρη όπως οι ταχύτητες και τα ρουλεμάν. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή οι ρύποι δρουν στα κινούμενα μέρη σαν διαβρωτικά σωματίδια, επιταχύνοντας τη φθορά τους. Με αυτόν τον τρόπο, με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσεται σκουριά, η οποία εγκαθίσταται στα εξαρτήματα και περιορίζει τη λειτουργικότητά τους. Εάν οδηγείς το ποδήλατό σου τον χειμώνα, θα πρέπει να το υποβάλλεις σε τακτικό καθαρισμό και συντήρηση, καθώς το αλάτι από το οδόστρωμα ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στις βαμμένες επιφάνειες του σκελετού, καθώς επίσης και σε άλλα μέρη του ποδηλάτου. Ως εκ τούτου, ένα φρεσκοκαθαρισμένο ποδήλατο όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερη απόλαυση κατά την οδήγηση, αλλά παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της αξίας του οχήματος. Επιπλέον, αυτό ισχύει και για τα τρέιλερ ποδηλάτων, τα οποία μπορείς να καθαρίζεις ταυτόχρονα.
Εάν θέλεις να εκτελέσεις τον καθαρισμό και τη συντήρηση του ποδηλάτου σας στο σπίτι, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μερικά αντικείμενα:
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μια σχάρα ή έναν τοίχο για τη στήριξη του ποδηλάτου
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ένα μηχάνημα καθαρισμού της επιλογής σας
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ένα κατάλληλο προϊόν καθαρισμού
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μια μαλακή βούρτσα
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ένα μαλακό πανί (π.χ.μικροϊνών)
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λάδι για την αλυσίδα και τα ρουλεμάνΈνα πλυστικό μηχάνημα ή ένα πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης είναι κατάλληλες συσκευές για τον καθαρισμό του ποδηλάτου. Ενώ το πλυστικό μηχάνημα συνήθως προϋποθέτει τη σύνδεση με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, το πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης είναι μπαταριοκίνητο και επομένως το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης. Αυτό το καθιστά κατάλληλο, ακριβώς όπως και ένα μπαταριοκίνητο πλυστικό μηχάνημα, για τον γρήγορο καθαρισμό του ποδηλάτου στον κήπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος χωρίς δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Με την εφαρμογή υψηλής και μέτριας πίεσης, ακόμα και οι επίμονοι ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα και εύκολα. Για την αποκόλληση των ρύπων από το ποδήλατο, η χρήση ενός λάστιχου κήπου με πιστόλι ψεκασμού είναι επίσης αρκετή.
Συμβουλή
Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, τα πλυστικά μηχανήματα K4 έως Κ7, καθώς επίσης και το μηχάνημα καθαρισμού χειρός της Kärcher, έχουν τη δυνατότητα άντλησης νερού από ένα βαρέλι ή ένα δοχείο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας κατάλληλος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή ένας εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης χειρός.
Κατά τον καθαρισμό ενός ποδηλάτου με πλυστικό μηχάνημα, είναι σημαντικό να διατηρείς απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών από τα ευαίσθητα εξαρτήματα. Εάν η απόσταση είναι μικρότερη, η ισχυρή δέσμη νερού θα μπορούσε να μετατοπίσει τα στεγανοποιητικά, επιτρέποντας την είσοδο του νερού και το ξέπλυμα του λιπαντικού γράσου. Στη χειρότερη περίπτωση, η υγρασία ενδέχεται να εγκλωβιστεί, προκαλώντας μακροχρόνια φθορά εξαιτίας της σκουριάς. Ωστόσο, εάν τηρείς τη σωστή απόσταση και ρυθμίζεις τη συσκευή στο επίπεδο πίεσης 1 ή «soft», η χρήση του πλυστικού μηχανήματος για τον καθαρισμό του ποδηλάτου είναι ασφαλής. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα ηλεκτρικά ποδήλατα: το ηλεκτρονικό σύστημα είναι ευαίσθητο στο νερό και το πλυστικό μηχάνημα δεν πρέπει να στοχεύει απευθείας επάνω του κατά τον καθαρισμό. Συνιστάται να σκουπίζεις τη μπαταρία με ένα βρεγμένο πανί ή μια μαλακή βούρτσα.
Καθαρισμός του ποδηλάτου εν κινήσει
Για να καθαρίσεις το ποδήλατο βουνού από τη σκόνη και τους ρύπους όταν βρίσκεσαι στον δρόμο, για παράδειγμα, προκειμένου να μην λερώσεις το πορτμπαγκάζ ή τη σχάρα του αυτοκινήτου, ένα φορητό μηχάνημα καθαρισμού εξωτερικού χώρου αποτελεί ιδανική επιλογή. Οι συμπαγείς διαστάσεις του επιτρέπουν την τοποθέτησή του ακόμη και σε ένα καλάθι ποδηλάτου!
Για να καθαρίσετις χρησιμοποιώντας το πλυστικό μηχάνημα, απλά αφαίρεσε το δοχείο και γέμισέ το με καθαρό νερό, αποσύνδεσε το πιστόλι ψεκασμού από τη συσκευή και επανατοποθέτησε το δοχείο σωστά. Έπειτα στρέψε το πιστόλι ψεκασμού προς το ποδήλατο και τράβηξε τη σκανδάλη. Μπορείς να καθαρίσεις ολόκληρο το ποδήλατο με τη δέσμη νερού. Η λειτουργία της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου διαρκεί για 15 λεπτά. Ωστόσο, με τον αντάπτορα αυτοκινήτου, η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με τη μπαταρία του αυτοκινήτου ή, εάν η μπαταρία αδειάσει ενώ βρίσκεσαι στον δρόμο, να επαναφορτιστεί με τον φορτιστή αυτοκινήτου. Το προαιρετικό κουτί εξαρτημάτων Adventure περιλαμβάνει μια βούρτσα γενικής χρήσης, ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού και ένα μαλακό πανί μικροϊνών - δηλαδή όλα όσα είναι απαραίτητα για γρήγορο καθαρισμό. Χρησιμοποιώντας τον πρόσθετο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, μπορείς επίσης προαιρετικά να αντλήσεις νερό από ένα βαρέλι.
Αυτή η αυτονομία καθιστά τα φορητά πλυστικά Kärcher ιδανικά για το τέλος της διαδρομής σας. Μπορείς να καθαρίσετε το Mountain ή το Gravel ποδήλατό σου on-the-spot, κατευθείαν στο parking του βουνού ή στην εξοχή, πριν το τοποθετήσεις στη σχάρα ή στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Έτσι, η λάσπη δεν ξεραίνεται κατά τη διαδρομή της επιστροφής και το όχημά σου παραμένει καθαρό.
Αναλυτικός οδηγός για τον καθαρισμό του ποδηλάτου
1. Τοποθέτηση του ποδηλάτου και προετοιμασία του εξοπλισμού
Οποιοσδήποτε θέλει να προχωρήσει στον καθαρισμό του ποδηλάτου του, θα πρέπει πρώτα να το στηρίξει με ασφάλεια σε ένα σταντ ή να το ακουμπήσει σε έναν τοίχο ή ένα μεγάλο δέντρο. Για καθαρισμό στον δρόμο: αφαίρεσε το δοχείο του μηχανήματος καθαρισμού εξωτερικού χώρου, αφαίρεσε το πιστόλι ψεκασμού, επανατοποθέτησε το δοχείο και ενεργοποίησε τη συσκευή. Για καθαρισμό στο σπίτι: σύνδεσε το πλυστικό μηχάνημα ή το πλυστικό μηχάνημα μέτριας πίεσης στην παροχή νερού και, εφόσον απαιτείται, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ενεργοποίησε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό του ποδηλάτου, το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης μπορεί να χρησιμοποιείται με όλες τις συσκευές.
2. Ψεκασμός του ποδηλάτου με νερό
Τώρα ψέκασε ομοιόμορφα το ποδήλατο με τη δέσμη νερού. Μην κατευθύνεις τη δέσμη νερού απευθείας στα ρουλεμάν, τα αμορτισέρ ή τις ηλεκτρικές συνδέσεις, για παράδειγμα στα ηλεκτρικά ποδήλατα. Κατά τον καθαρισμό με εφαρμογή υψηλής πίεσης, καθαρίζεις μόνο χρησιμοποιώντας τη χαμηλή ρύθμιση και διασφαλίσεις την τήρηση επαρκούς απόστασης από τα ελαστικά, την αλυσίδα, τα ρουλεμάν και τα μικρά εξαρτήματα (περίπου 30 εκατοστά).
Συμβουλή
Συνιστάται η εκτέλεση του καθαρισμού από κάτω προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να διακρίνεις τα σημεία του ποδηλάτου που έχουν ήδη καθαριστεί.
Tip για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις
την Ελλάδα, η έντονη ξερή σκόνη των χωματόδρομων αναμειγνύεται με το λάδι της αλυσίδας δημιουργώντας μια συμπαγή στρώση. Μην παραλείπεις τη χρήση του ειδικού καθαριστικού Kärcher στα γρανάζια μετά από "στεγνές" off-road διαδρομές.
3. Εφαρμογή προϊόντος καθαρισμού
Για επίμονους λεκέδες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα προϊόν καθαρισμού. Ένα καθαριστικό γενικής χρήσης ή, ακόμα καλύτερα, ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού για δίτροχα οχήματα είναι καλή ιδέα. Πριν από τον καθαρισμό, εφάρμοσε το προϊόν ομοιόμορφα στις πολύ λερωμένες περιοχές, άφησέ το να δράσει για 3 έως 5 λεπτά και έπειτα ξέπλυνε με καθαρό νερό. Για καλύτερα αποτελέσματα, ιδανικά το ποδήλατο θα πρέπει να είναι στεγνό κατά τη χρήση του καθαριστικού.
Σημαντική σημείωση: για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε στεγανοποιημένο έδαφος (π.χ. άσφαλτος) κοντά σε αποχετεύσεις.
4. Απομάκρυνση επικαθίσεων
Εάν υπάρχουν ακόμα επικαθίσεις στον σκελετό, μπορείς να τις αφαιρέσεις γρήγορα χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ή ένα σφουγγάρι. Έπειτα τρίψε τις καθαρές περιοχές του σκελετού μέχρι να στεγνώσουν με ένα μαλακό πανί (π.χ. μικροϊνών). Για να εξοικονομήσεις νερό κατά τον καθαρισμό με το μηχάνημα καθαρισμού εξωτερικού χώρου, βρέξε ελαφρώς τη βούρτσα γενικής χρήσης και τρίψε με αυτήν το ποδήλατο. Στη συνέχεια ψέκασε τους μη στερεοποιημένους ρύπους και στέγνωσε το ποδήλατο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί.
Συμβουλή: καθάρισε σχολαστικά την αλυσίδα
Η αλυσίδα συνήθως είναι λίγο πιο δύσκολο να καθαριστεί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη του ποδηλάτου, επειδή το λάδι, οι ρύποι και η σκόνη αναμειγνύονται με τον καιρό σχηματίζοντας μια κολλώδη μεμβράνη. Πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό, τοποθέτησε ένα κομμάτι χαρτόνι ή ένα παλιό πανί κάτω από τους τροχούς. Έπειτα, χρησιμοποιώντας μια σκληρή βούρτσα, αφαίρεσε πρώτα τους στερεούς ρύπους, στη συνέχεια ψέκασε με το ειδικό προϊόν καθαρισμού για δίτροχα οχήματα ή ένα ειδικό καθαριστικό για αλυσίδες και άφησέ το να απορροφηθεί. Για να αποκολληθούν οι ρύποι, μπορείς να κάνεις το εξής κόλπο: κλείσε την αλυσίδα σε ένα πανί ή ένα κομμάτι ύφασμα και τύλιξέ την πολλές φορές με αυτό. Τα σωματίδια των ρύπων θα αποκολληθούν και θα απορροφηθούν απευθείας από το πανί.
Σύγκριση: μηχανήματα για τον καθαρισμό του ποδηλάτου
Ονομασίες μοντέλων
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
OC 3
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
KHB 6 / KHB 4-18
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
K 2 - K 7
Εφαρμογές
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Εν κινήσει
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Στο σπίτι
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Στο σπίτι
Χρόνος προετοιμασίας
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μικρός, αφού μόνο το δοχείο νερού πρέπει να γεμιστεί
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μικρός, αφού μόνο η σύνδεση νερού είναι απαραίτητη
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μεσαίος, αφού χρειάζεται μόνο σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος
Καθαριστική δύναμη
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Χαμηλή, όπως η χαμηλή πίεση (ρυθμός ροής 2 L / λεπτό)
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μεσαία, όπως η μεσαία πίεση (max. 24 bar, ρυθμός ροής 200 L / λεπτό)
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Υψηλή, αφού η σειρά των πλυστικών ποικίλλουν μεταξύ 20 και 110 (Κ2) σε 180 (Κ7) bar
καταλληλότητα για τον καθαρισμό του ποδηλάτου
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Για γρήγορο καθάρισμα εν κινήσει.
Πολύ απαλός καθαρισμός λόγω της χαμηλής πίεσης.
Ο όγκος της μπαταρίας και του ρεζερβουάρ δεν επαρκεί για σχολαστικό καθαρισμό.
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Για σχολαστικό καθάρισμα στο σπίτι.
Η μεσαία πίεση είναι επαρκής για τον καθαρισμό του ποδηλάτου και ταυτόχρονα απαλή.
Ο μόνος περιορισμός είναι η φόρτιση της μπαταρίας.
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Για σχολαστικό καθάρισμα στο σπίτι.
Χωρίς περιορισμούς, καθώς το ρεύμα και το νερό είναι συνδεδεμένα.
Η απόσταση από τα ευαίσθητα εξαρτήματα πρέπει να τηρείται για να αποφευχθεί η ζημιά.
Η πίεση πρέπει να ρυθμιστεί στο ελάχιστο.
Φροντίδα μετά τον καθαρισμό του ποδηλάτου
Στην περίπτωση του ποδηλάτου, η φροντίδα μετά τον σχολαστικό καθαρισμό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το πρώτο βήμα είναι το σχολαστικό στέγνωμα του ποδηλάτου, επειδή το νερό μπορεί γρήγορα να οδηγήσει στην εμφάνιση σκουριάς. Επιπλέον, τα προϊόντα φροντίδας διανέμονται καλύτερα σε στεγνούς τροχούς.
Μόλις ολοκληρώσεις τον καθαρισμό της αλυσίδας του ποδηλάτου, στέγνωσέ τη με ένα πανί και στη συνέχεια λάδωσέ τη. Σε αυτό το στάδιο είναι χρήσιμο ένα σταντ ποδηλάτου, το οποίο κρατάει το ποδήλατο στη θέση του. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας, βεβαιώσου ότι δεν θα πέσει λάδι στα τακάκια ή τις πλάκες των φρένων, καθώς αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης. Έπειτα αφαίρεσε την περίσσεια λαδιού από την αλυσίδα χρησιμοποιώντας ένα πανί.
Γενικότερα, όλα τα κινούμενα μέρη όπως τα καλώδια, οι σύνδεσμοι των φρένων, οι μοχλοί πέδησης και αλλαγής ταχυτήτων πρέπει να λαδώνονται τακτικά. Στην περίπτωση των πιρουνιών με ανάρτηση, οι σωλήνες εμβάπτισης πρέπει να καθαρίζονται και να λαδώνονται ανά τακτά διαστήματα.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, συνιστάται ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών, ιδίως εάν σκοπεύεις να οδηγήσεις ξανά το ποδήλατό σου μετά από μεγάλο διάστημα. Στο πλαϊνό μέρος των ελαστικών συνήθως αναγράφεται η μέγιστη και η ελάχιστη πίεση που αυτά μπορούν να αντέξουν. Όσο πιο μεγάλη είναι η πίεση, τόσο πιο εύκολα κυλάει το ελαστικό.