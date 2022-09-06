Καθάρισε πρώτα τα ευαίσθητα μέρη της μοτοσικλέτας

Καθώς πολλά μέρη της μοτοσικλέτας είναι εκτεθειμένα, ορισμένα από αυτά, όπως ο κινητήρας και η αλυσίδα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Είναι σημαντικό να μεριμνείς για τη σωστή φροντίδα και τη συντήρηση της αλυσίδας, η οποία θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε 300 με 500 χιλιόμετρα. Διαφορετικά, ενδέχεται να φθαρεί εξαιρετικά γρήγορα. Εκτός από την εξασθένηση της επίδοσης, αυτό αποτελεί επίσης και έναν κίνδυνο που συνδέεται με την ασφάλεια, καθώς η αλυσίδα μπορεί να βγει από τη θέση της ή ακόμα και να σπάσει.

Το πιο σημαντικό πράγμα ώστε να είναι λειτουργική μια αλυσίδα είναι η λίπανσή της. Η ανάμειξη ρύπων και σκόνης με το γράσο της αλυσίδας μειώνει τη λιπαντική δράση του προϊόντος και φθείρει το εξάρτημα. Αυτό συμβαίνει εξαιρετικά γρήγορα τις βροχερές ημέρες, όταν η υγρασία και οι ρύποι από τον δρόμο επικάθονται στην επιφάνεια της αλυσίδας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει όχι μόνο να λιπαίνεις τακτικά την αλυσίδα, αλλά και να την καθαρίζεις αμέσως μόλις λερωθεί. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να εκτελείς τα παραπάνω εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιείς τη μοτοσικλέτα και από το είδος του εδάφους στο οποίο οδηγείς.