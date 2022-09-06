ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
Έτοιμοι να βιώσουν και πάλι το αίσθημα της ελευθερίας. Έτσι αισθάνονται πολλοί ιδιοκτήτες μοτοσικλέτας την άνοιξη, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και ξεκινά μια εποχή που προσφέρεται για διαδρομές με τη μοτοσικλέτα. Ωστόσο, πριν βγεις στον δρόμο για τα επερχόμενα ταξίδια σου, το αγαπημένο σου δίκυκλο πρέπει να δείχνει στα καλύτερά του. Ιδιαίτερα οι ζάντες, το αμάξωμα και ο κινητήρας χρειάζονται ξεχωριστή περιποίηση - όχι μόνο για λόγους αισθητικής, αλλά και για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία τους. Οι παρακάτω συμβουλές θα σε βοηθήσουν να επαναφέρεις τη μοτοσικλέτα σου στον παλιό καλό της εαυτό.
Δεν είναι μόνο η εμφάνιση
Όταν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου κάνουν την εμφάνισή τους στην αρχή του έτους, πολλοί ιδιοκτήτες μοτοσικλέτας ανυπομονούν να βγουν και πάλι στον δρόμο. Για το μεγάλο γεγονός, βοηθάει αν η μοτοσικλέτα είναι περιποιημένη και καθαρή. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες πρέπει να καθαρίζουν τη μοτοσικλέτα τους με προσοχή, καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα, όπως επίσης ο κινητήρας και η αλυσίδα, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα μέρη.
Ο καθαρισμός της μοτοσικλέτας δεν έχει ως μοναδικό σκοπό την όμορφη εμφάνιση, αλλά αποτελεί και μια καλή ευκαιρία να διασφαλιστεί η οδική αξιοπιστία του οχήματος. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τον έλεγχο της πίεσης και του βάθους πέλματος των ελαστικών, καθώς επίσης και του πάχους των τακακίων. Εάν η μοτοσικλέτα είναι αποθηκευμένη σε ένα γκαράζ ή έναν χώρο στάθμευσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξεΙς τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και του συστήματος πέδησης.
Το κατάλληλο μέρος για τον καθαρισμό της μοτοσικλέτας
Πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό της μοτοσικλέτας, είναι σημαντικό να γνωρίζεις του τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς. Σε ορισμένες χώρες ο καθαρισμός της μοτοσικλέτας σε εξωτερικό χώρο απαγορεύεται. Αυτό συμβαίνει επειδή τα λάδια και οι χημικές ουσίες μπορεί να εισχωρήσουν στο έδαφος, μολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τα υπόγεια ύδατα. Επομένως, οι ιδιοκτήτες μοτοσικλέτας θα πρέπει πάντα να ενημερώνονται προκαταβολικά σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι όχι.
Για να είσαι απολύτως σίγουρος ότι ενεργείς σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα προχωρήσεις στον καθαρισμό της μοτοσικλέτας σε μέρος που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια ή σε ένα πλυντήριο οχημάτων. Αυτά συνήθως είναι εξοπλισμένα με διαχωριστές λαδιού και με συσκευές συλλογής που διαχωρίζουν το ακάθαρτο νερό από το αποχετευτικό σύστημα - διασφαλίζοντας την αποστράγγισή του με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Συμβουλή
Πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό, άφησε τον κινητήρα της μηχανής να κρυώσει. Σε περίπτωση που το νερό και τα χημικά προϊόντα καθαρισμού βρουν τρόπο να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της μηχανής, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, για παράδειγμα, στον κινητήρα.
Αφαίρεση των στερεών ρύπων από τη μοτοσικλέτα
Εάν η μοτοσικλέτα σου παρέμεινε στο γκαράζ ή στον χώρο στάθμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς αμφιβολία θα είναι λίγο λερωμένη. Εκτός από τη σκόνη, στο τιμόνι ή στις ακτίνες θα έχουν σίγουρα εγκατασταθεί αράχνες και άλλα ζωύφια. Μετά από έντονα ταξίδια, το δίτροχο θα είναι επίσης αναμφίβολα καλυμμένο με νεκρά έντομα και σκόνη από τα φρένα. Είναι ώρα για πλύσιμο! Διάβασε παρακάτω για να μάθεις πώς να καθαρίσεις τη μοτοσικλέτα σου.
Για να απομακρύνεις τη σκόνη ή τα παράσιτα, ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσεις σαρώνοντας τη μοτοσικλέτα σας με μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Αυτή σου επιτρέπει να συλλέξεις τη σκόνη από τα κενά και τους ιστούς αράχνης ή τους επίμονους ρύπους από την επιφάνεια γρήγορα και εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τον καθαρισμό οι ρύποι δεν μετακινούνται απλώς από το ένα μέρος της μοτοσικλέτας στο άλλο.
Καθάρισε πρώτα τα ευαίσθητα μέρη της μοτοσικλέτας
Καθώς πολλά μέρη της μοτοσικλέτας είναι εκτεθειμένα, ορισμένα από αυτά, όπως ο κινητήρας και η αλυσίδα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Είναι σημαντικό να μεριμνείς για τη σωστή φροντίδα και τη συντήρηση της αλυσίδας, η οποία θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε 300 με 500 χιλιόμετρα. Διαφορετικά, ενδέχεται να φθαρεί εξαιρετικά γρήγορα. Εκτός από την εξασθένηση της επίδοσης, αυτό αποτελεί επίσης και έναν κίνδυνο που συνδέεται με την ασφάλεια, καθώς η αλυσίδα μπορεί να βγει από τη θέση της ή ακόμα και να σπάσει.
Το πιο σημαντικό πράγμα ώστε να είναι λειτουργική μια αλυσίδα είναι η λίπανσή της. Η ανάμειξη ρύπων και σκόνης με το γράσο της αλυσίδας μειώνει τη λιπαντική δράση του προϊόντος και φθείρει το εξάρτημα. Αυτό συμβαίνει εξαιρετικά γρήγορα τις βροχερές ημέρες, όταν η υγρασία και οι ρύποι από τον δρόμο επικάθονται στην επιφάνεια της αλυσίδας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει όχι μόνο να λιπαίνεις τακτικά την αλυσίδα, αλλά και να την καθαρίζεις αμέσως μόλις λερωθεί. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να εκτελείς τα παραπάνω εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιείς τη μοτοσικλέτα και από το είδος του εδάφους στο οποίο οδηγείς.
Εάν θέλεις να καθαρίσεις ολόκληρη τη μοτοσικλέτα μέσα σε μία ημέρα, θα πρέπει να ξεκινήσεις από την αλυσίδα και έπειτα να συνεχίσεις με το αμάξωμα. Εάν αφήσεις την αλυσίδα για το τέλος, τα υπολείμματα λαδιού θα μπορούσαν να λερώσουν ξανά το δίτροχο που μόλις καθάρισες. Το πρώτο βήμα πριν από τη χρήση ενός ειδικού καθαριστικού για αλυσίδες είναι η αφαίρεση των στερεών ρύπων από την αλυσίδα με μια συρμάτινη βούρτσα. Άφησε το προϊόν να δράσει και στη συνέχεια σκούπισέ το. Μετά τον καθαρισμό, λίπανε την αλυσίδα με ένα ειδικό σπρέι. Αυτό την κάνει εύκαμπτη και παράλληλα την προστατεύει από τη διάβρωση. Για να διασφαλίσεις ότι το σπρέι θα προσκολληθεί στην αλυσίδα, χρησιμοποίησε το σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
Η καρδιά της μηχανής πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται με προσοχή. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή σε πολλά μοντέλα ορισμένα μέρη του κινητήρα είναι εκτεθειμένα - όπως τα πτερύγια ψύξης - και θα μπορούσαν να υποστούν φθορές κατά τον καθαρισμό. Εάν θέλεις να καθαρίσεις τον κινητήρα της μοτοσικλέτας με προσοχή, συνιστάται να χρησιμοποιήσεις ένα σφουγγάρι, μια μαλακή βούρτσα και έναν κουβά με ζεστό νερό και συμπυκνωμένο καθαριστικό αυτοκινήτου. Χρησιμοποίησε πρώτα το σφουγγάρι για να καθαρίσεις την επιφάνεια του κινητήρα και στη συνέχεια τη βούρτσα για να αφαιρέσεις προσεκτικά τους ρύπους από τα πτερύγια ψύξης και τα μικρότερα κενά. Έπειτα ξέπλυνε με καθαρό νερό.
Καθαρισμός του αμαξώματος της μοτοσικλέτας
Μετά τα ευαίσθητα μέρη της μοτοσικλέτας, σειρά έχει o σχολαστικός καθαρισμός του αμαξώματος και του φέρινγκ. Ο σωστός καθαρισμός δεν είναι απαραίτητος μόνο για τις μοτοσικλέτες παντός εδάφους, όπως οι μηχανές motocross και enduro που συχνά διανύουν επιφάνειες με σκόνη ή λάσπη. Με τον τακτικό καθαρισμό και την περιποίηση των μερών της μοτοσικλέτας, συμβάλλεΙς στη διατήρηση της αξίας του οχήματος. Τα εξαιρετικά λερωμένα μέρη πρέπει να καθαρίζονται με ένα καθαριστικό με τη μορφή gel, επειδή το gel προσκολλάται στις κάθετες επιφάνειες και δεν στάζει. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία καθαρίζονται αποτελεσματικά. Το καθαριστικό μοτοσικλέτας είναι εύκολο στην εφαρμογή χάρη στη φιάλη ψεκασμού και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την απομάκρυνση λάσπης, ρύπων από τον δρόμο, φθαρμένων τμημάτων των ελαστικών και λεκέδων από λάδι.
Εάν καθαρίζεις τη μοτοσικλέτα σας, μην αμελείς τους προβολείς, τους εξωτερικούς καθρέφτες, τα φλας και το παρμπρίζ. Έντομα συχνά κολλάνε σε αυτές τις επιφάνειες μετά από μια μεγάλη διαδρομή, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι συγκεκριμένες επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται με κανέναν τρόπο η ορατότητα. Ένα προϊόν απομάκρυνσης εντόμων διαλύει αποτελεσματικά τα υπολείμματα εντόμων χωρίς να προκαλεί φθορές στο πλαστικό, το χρώμα, την επένδυση ή τα μέρη από αλουμίνιο. Και σε αυτήν την περίπτωση, όταν χρησιμοποιείς το προϊόν, άφησέ το να δράσει για λίγο και στη συνέχεια ξέπλυνέ το καλά με καθαρό νερό. Εναλλακτικά, τοποθέτησε μια υγρή πετσέτα κουζίνας στα συγκεκριμένα σημεία για να κάνεις τα υπολείμματα των εντόμων να μαλακώσουν, έτσι ώστε να αφαιρεθούν πιο εύκολα.
Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων μετά το μούλιασμα, σκούπισε απαλά τη μοτοσικλέτα με ένα βρεγμένο σφουγγάρι. Ωστόσο, μην ξεχνάς να το ξεπλένεις τακτικά με νερό, προκειμένου να αποφύγεις την εξάπλωση των σωματιδίων ρύπων και του λαδιού ή του γράσου στο αμάξωμα. Εάν θέλεις να καθαρίσεις την επιφάνεια της μοτοσικλέτας γρήγορα και αποτελεσματικά, συνιστάται η χρήση ενός πλυστικού μηχανήματος. Για να το κάνεις αυτό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις καθαριστικό αυτοκινήτου. Ανάλογα με το μοντέλο του πλυστικού μηχανήματος που διαθέτεις, ρίξε το καθαριστικό στο άνοιγμα του συστήματος Plug & Clean ή σύνδεσέ το με το πλυστικό μηχάνημα με τη βοήθεια ενός εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Εφάρμοσε με χαμηλή πίεση από πάνω προς τα κάτω. Εναλλακτικά, μπορείς να εφαρμόσεις τον Αφρό Καθαρισμού Ultra χρησιμοποιώντας ένα ακροφύσιο αφρού. Αυτό τοποθετείται απλά στο πιστόλι του πλυστικού μηχανήματος, επιτρέποντας την ακριβή δοσομέτρηση του χημικού προϊόντος καθαρισμού.
Για τον σχολαστικό καθαρισμό των ευαίσθητων βαμμένων επιφανειών, μπορείς επίσης να συνδέσεις μια περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης στο πλυστικό μηχάνημα. Το ειδικό Εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike που είναι κατασκευασμένο από μικροΐνες επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση ακόμα και των πιο επίμονων ρύπων χωρίς να προκαλούνται φθορές στην επιφάνεια. Έπειτα απλά ξέπλυνε με λίγο καθαρό νερό έως ότου αφαιρεθούν εντελώς τα υπολείμματα.
Συμβουλή
Εάν επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα πίεσης, θα πρέπει να επιλέξεις στη συσκευή τη ρύθμιση «Medium» και να διασφαλίσεις ότι υπάρχει ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών ανάμεσα στη συσκευή και τη μηχανή. Διαφορετικά, η υψηλή πίεση ενδέχεται να προκαλέσει φθορές στα πλαστικά μέρη ή τα στεγανοποιητικά της μοτοσικλέτας.
Καθαρισμός των ζαντών της μοτοσικλέτας
Οι ζάντες της μοτοσικλέτας πολλές φορές είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Ιδίως οι χρωμιωμένες ζάντες προσελκύουν τα βλέμματα εξαιτίας της λαμπερής τους όψης. Ωστόσο, ανάλογα με την επιφάνεια του οδοστρώματος, μπορεί να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από ρύπους όπως η λάσπη ή από την τριβή των φρένων. Προκειμένου οι ζάντες να αποκτήσουν και πάλι την παλιά τους όψη, θα πρέπει να υποβληθούν στην κατάλληλη περιποίηση. Για τον συγκεκριμένο σκοπό μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ειδικό καθαριστικό ζαντών, το οποίο αφαιρεί όλους τους ρύπους από τον δρόμο, καθώς επίσης τη σκόνη από τα φρένα και τα φθαρμένα τμήματα των ελαστικών από όλους τους κοινούς τύπους ζαντών. Ψέκασε το καθαριστικό ζαντών σε στεγνή επιφάνεια και άφησέ το να δράσει. Ο ενσωματωμένος ενεργός δείκτης δίνει στις ζάντες ένα κοκκινωπό χρώμα ενώ το διάλυμα κάνει τα μαγικά του. Αυτό συμβαίνει ώστε να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης μιας μοτοσικλέτας πότε ολοκληρώνεται ο βαθύς καθαρισμός και οι ζάντες είναι έτοιμες να ξεπλυθούν με καθαρό νερό.
Μια βούρτσα πλύσης τροχών διασφαλίζει καθαρισμό 360 μοιρών ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία και τα μικρά κενά. Η βούρτσα συνδέεται απλά με το πιστόλι του πλυστικού μηχανήματος. Το νερό διανέμεται ομοιόμορφα προκειμένου να διαλυθούν όσο γίνεται περισσότεροι ρύποι, οι οποίοι στη συνέχεια ξεπλένονται.
Στέγνωμα και γυάλισμα της μοτοσικλέτας
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να στεγνώνεις σωστά τη μοτοσικλέτα μετά τον καθαρισμό της. Επομένως, οι ηλιόλουστες μέρες με ήπια θερμοκρασία είναι οι πλέον κατάλληλες για αυτήν την εργασία. Ωστόσο, οι υγρές περιοχές θα πρέπει επίσης να σκουπίζονται σχολαστικά με ένα δερμάτινο πανί, διαφορετικά σύντομα θα σχηματιστούν σημάδια εξαιτίας του νερού, ιδιαίτερα στο κάθισμα και τις βαμμένες επιφάνειες. Εάν καθαρίσεις τη μοτοσικλέτα, θα πρέπει και να διασφαλίσεις ότι δεν έχει εισέλθει υγρασία στα μικρά κενά, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διάβρωση μακροπρόθεσμα. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής απορρόφησης θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη σε αυτήν την περίπτωση. Η λειτουργία φυσήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων νερού από μικρότερες ρωγμές γρήγορα και αποτελεσματικά. Εναλλακτικά, η υγρασία μπορεί να συλλεχθεί απευθείας με τη βοήθεια της λειτουργίας αναρρόφησης.
Για βαμμένες επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή ενός προϊόντος συντήρησης χρώματος μετά το στέγνωμα. Τα προϊόντα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κερί προσφέρουν βαθύ καθαρισμό και αποτελέσματα που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η τέλεια λάμψη και η μοτοσικλέτα προστατεύεται από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τώρα η μηχανή σου είναι έτοιμη για τη νέα σεζόν.