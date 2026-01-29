TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού

Απλό καθάρισμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.

Με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού, μπορείτε να καθαρίσετε γρήγορα και εύκολα ακόμα και δυσπρόσιτα σημεία όπως τα σημεία κάτω από τις προσόψεις. Η ρυθμιζόμενη άρθρωσή της περιστρέφεται κατά 180 μοίρες και επιτρέπει τον καθαρισμό θερμοκηπίων, κεκλιμένων οροφών και υποστέγων για αυτοκίνητα. Πανεύκολος χειρισμός χάρη στον άνετο τηλεσκοπικό μηχανισμό με το πάτημα ενός κουμπιού. Η τηλεσκοπική κάνη επεκτείνεται κατά 1,20 - 3,70 μέτρα, για να μπορείτε να καθαρίζετε σημεία σε ύψος έως και 5 μέτρων. Η πρόσδεση όλων των πιστολιών ψεκασμού γίνεται χωρίς κόπο. Μπορείτε να ελέγξετε άνετα την πίεση όταν χρησιμοποιείται το πιστόλι ψεκασμού Full Control Plus ή Smart Control.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού: Ρυθμιζόμενη άρθρωση
Ρυθμιζόμενη άρθρωση
Δυνατότητες ευέλικτης εφαρμογής.
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού: Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός
Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός
Οι σωλήνες μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και χωρίς κόπο με το πάτημα ενός κουμπιού.
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού: Απλή συναρμολόγηση του πιστολιού υψηλής πίεσης
Απλή συναρμολόγηση του πιστολιού υψηλής πίεσης
Το πιστόλι υψηλής πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί εύκολα στη βάση.
Σύνδεση μπαγιονέτ
  • Πρακτική σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 3780 x 120 x 233
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πρόσοψη
  • Αίθρια
  • Καθαρισμός οροφών και τεντών (π.χ. υπόστεγων)
Εξαρτήματα