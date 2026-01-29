Με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού, μπορείτε να καθαρίσετε γρήγορα και εύκολα ακόμα και δυσπρόσιτα σημεία όπως τα σημεία κάτω από τις προσόψεις. Η ρυθμιζόμενη άρθρωσή της περιστρέφεται κατά 180 μοίρες και επιτρέπει τον καθαρισμό θερμοκηπίων, κεκλιμένων οροφών και υποστέγων για αυτοκίνητα. Πανεύκολος χειρισμός χάρη στον άνετο τηλεσκοπικό μηχανισμό με το πάτημα ενός κουμπιού. Η τηλεσκοπική κάνη επεκτείνεται κατά 1,20 - 3,70 μέτρα, για να μπορείτε να καθαρίζετε σημεία σε ύψος έως και 5 μέτρων. Η πρόσδεση όλων των πιστολιών ψεκασμού γίνεται χωρίς κόπο. Μπορείτε να ελέγξετε άνετα την πίεση όταν χρησιμοποιείται το πιστόλι ψεκασμού Full Control Plus ή Smart Control.