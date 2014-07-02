Ακροφύσιο αφρού F J 6
Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.
Ακροφύσιο αφρού FJ 6 με πολύ ισχυρό αφρό για εύκολο καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως βαμμένες, γυάλινες και πέτρινες επιφάνειες. Ιδανικό για οχήματα, θερμοκήπια, έπιπλα κήπου, προσόψεις, σκάλες, τροχόσπιτα, μονοπάτια, τοίχους, στόρια, βεράντες, πάρκινγκ κ.λπ. Χωρητικότητα κάδου περίπου 0,6 λίτρα. Προσθέστε καθαριστικό Kärcher κατευθείαν στο ακροφύσιο αφρού, συνδέστε το ακροφύσιο στο πιστόλι και εφαρμόστε τον αφρό. Η δοσολογία του καθαριστικού μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα από το ακροφύσιο αφρού (κίτρινο κουμπί). Το επίπεδο της δέσμης μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται. Κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών Κ2–Κ7. Ιδανικό για χρήση με τον Αφρό Καθαρισμού Ultra της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δεξαμενή χωρητικότητας 0,6 λίτρων
- Διαρκεί περισσότερο χωρίς να χρειάζεται επαναπλήρωση
Εύκολη αντικατάσταση ορισμένων RM
- Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Ισχυρός αφρός που κολλάει
- Ξεκούραστος καθαρισμός όλων των επιφανειών
Δοσολογία καθαριστικού
- Η κατανάλωση των καθαριστικών εξαρτάται από τη χρήση.
Διαφανές δοχείο καθαριστικού
- Το περιεχόμενο είναι πάντα ορατό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|93 x 201 x 184
|Συμβατότητα
|Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Car
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K5 Smart Control
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Αίθρια
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Ταράτσες
- Περσίδες/ρολά
- Μονοπάτια
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Τροχόσπιτα