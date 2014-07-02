Ακροφύσιο αφρού FJ 6 με πολύ ισχυρό αφρό για εύκολο καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως βαμμένες, γυάλινες και πέτρινες επιφάνειες. Ιδανικό για οχήματα, θερμοκήπια, έπιπλα κήπου, προσόψεις, σκάλες, τροχόσπιτα, μονοπάτια, τοίχους, στόρια, βεράντες, πάρκινγκ κ.λπ. Χωρητικότητα κάδου περίπου 0,6 λίτρα. Προσθέστε καθαριστικό Kärcher κατευθείαν στο ακροφύσιο αφρού, συνδέστε το ακροφύσιο στο πιστόλι και εφαρμόστε τον αφρό. Η δοσολογία του καθαριστικού μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα από το ακροφύσιο αφρού (κίτρινο κουμπί). Το επίπεδο της δέσμης μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται. Κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών Κ2–Κ7. Ιδανικό για χρήση με τον Αφρό Καθαρισμού Ultra της Kärcher.