Ακροφύσιο αφρού F J 6

Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.

Ακροφύσιο αφρού FJ 6 με πολύ ισχυρό αφρό για εύκολο καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως βαμμένες, γυάλινες και πέτρινες επιφάνειες. Ιδανικό για οχήματα, θερμοκήπια, έπιπλα κήπου, προσόψεις, σκάλες, τροχόσπιτα, μονοπάτια, τοίχους, στόρια, βεράντες, πάρκινγκ κ.λπ. Χωρητικότητα κάδου περίπου 0,6 λίτρα. Προσθέστε καθαριστικό Kärcher κατευθείαν στο ακροφύσιο αφρού, συνδέστε το ακροφύσιο στο πιστόλι και εφαρμόστε τον αφρό. Η δοσολογία του καθαριστικού μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα από το ακροφύσιο αφρού (κίτρινο κουμπί). Το επίπεδο της δέσμης μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται. Κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών Κ2–Κ7. Ιδανικό για χρήση με τον Αφρό Καθαρισμού Ultra της Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δεξαμενή χωρητικότητας 0,6 λίτρων
  • Διαρκεί περισσότερο χωρίς να χρειάζεται επαναπλήρωση
Εύκολη αντικατάσταση ορισμένων RM
  • Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Ισχυρός αφρός που κολλάει
  • Ξεκούραστος καθαρισμός όλων των επιφανειών
Δοσολογία καθαριστικού
  • Η κατανάλωση των καθαριστικών εξαρτάται από τη χρήση.
Διαφανές δοχείο καθαριστικού
  • Το περιεχόμενο είναι πάντα ορατό.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ανθρακί
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 93 x 201 x 184
Συμβατότητα Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Αίθρια
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Ταράτσες
  • Περσίδες/ρολά
  • Μονοπάτια
  • Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Τροχόσπιτα