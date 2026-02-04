Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου
Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.
Με το διευρυμένο κιτ εξαρτημάτων που περιλαμβάνει σωλήνα προέκτασης 1,5 μέτρου, ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές, ακροφύσιο αυτοκινήτου, βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες, βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες και πανί μικροϊνών για λείες επιφάνειες και επιφάνειες παραθύρων, ο καθαρισμός του εσωτερικού αυτοκινήτων γίνεται παιχνιδάκι και όλοι απολαμβάνουν την αψεγάδιαστη καθαριότητα. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τον χώρο του δαπέδου, τα πατάκια, τα καθίσματα του αυτοκινήτου, το ταμπλό, τις επιφάνειες με ταπετσαρία ή το πορτ-μπαγκάζ: αυτό το κιτ εξαρτημάτων φροντίζει ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι πεντακάθαρο σε χρόνο μηδέν. Επίσης, διασφαλίζει τον άψογο καθαρισμό ακόμη και δυσπρόσιτων σημείων, όπως εσοχές και ευαίσθητες επιφάνειες. Το κιτ εξαρτημάτων είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ολοκληρωμένο κιτ εξαρτημάτων για σχολαστικό γενικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου
Περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα προέκτασης 1,5 m για μεγαλύτερη ακτίνα λειτουργίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων
Σετ εξαρτημάτων για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (-τμήμα)
|6
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 230 x 130
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Διάδρομοι
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Πλευρικές τσέπες στο αυτοκίνητο
- Ταμπλό αυτοκινήτου
- Κεντρική κονσόλα
- Πορτμπαγκάζ
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Πίσω καθίσματα
- Παρμπρίζ