Με το διευρυμένο κιτ εξαρτημάτων που περιλαμβάνει σωλήνα προέκτασης 1,5 μέτρου, ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές, ακροφύσιο αυτοκινήτου, βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες, βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες και πανί μικροϊνών για λείες επιφάνειες και επιφάνειες παραθύρων, ο καθαρισμός του εσωτερικού αυτοκινήτων γίνεται παιχνιδάκι και όλοι απολαμβάνουν την αψεγάδιαστη καθαριότητα. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τον χώρο του δαπέδου, τα πατάκια, τα καθίσματα του αυτοκινήτου, το ταμπλό, τις επιφάνειες με ταπετσαρία ή το πορτ-μπαγκάζ: αυτό το κιτ εξαρτημάτων φροντίζει ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι πεντακάθαρο σε χρόνο μηδέν. Επίσης, διασφαλίζει τον άψογο καθαρισμό ακόμη και δυσπρόσιτων σημείων, όπως εσοχές και ευαίσθητες επιφάνειες. Το κιτ εξαρτημάτων είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden.