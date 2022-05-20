Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με 1000 W: Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 V-20/5/22, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ συντονίζονται βέλτιστα για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Οι υγροί και οι ξηροί ρύποι ακόμη και οι χονδροειδείς απομακρύνονται εύκολα χωρίς αλλαγή του φίλτρου. Η συσκευή διαθέτει ένα στιβαρό και ανθεκτικό στην κρούση πλαστικό κάδο 20 λίτρων, ένα καλώδιο 5 μέτρων, έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μια σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, το φίλτρο στη σκούπα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα σε λίγα δευτερόλεπτα για ενδελεχή καθαρισμό – χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση, βοηθάει η πρόσθετη λειτουργία φυσητήρα. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί συμπαγώς στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου είναι επίσης γρήγορα και άνετα σταθμευμένα στον προφυλακτήρα. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push"για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου, καθώς και μια εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.