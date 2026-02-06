Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 S Go!Further
Η WD 4 S Go!Further είναι μια σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, περιορισμένης έκδοσης, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα, όπως το ακροφύσιο για αυτοκίνητα.
Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης που κάνει ένα βήμα παραπέρα – η περιορισμένης έκδοσης μαύρη WD 4 S Go!Further, κατασκευασμένη από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Η WD 4 S Go!Further, που περιλαμβάνει ακροφύσιο αυτοκινήτου και σετ βουρτσών αναρρόφησης, είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με 1.100 Watt: Ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ της ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 S Go!Further είναι ιδανικά συντονισμένα για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η συσκευή διαθέτει ανθεκτικό σε κρούσεις κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 20 λίτρων, καλώδιο 5 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σακούλα φίλτρου από φλις. Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία, το φίλτρο της σκούπας για στεγνό και υγρό καθάρισμα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα σε λίγα δευτερόλεπτα για ενδελεχή καθαρισμό, χωρίς να έρθεις σε επαφή με βρωμιά. Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της σκούπας, η πρόσθετη λειτουργία φυσητήρα είναι ιδανική! Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την άμεση σύνδεση των εξαρτημάτων στον σωλήνα αναρρόφησης. Ο σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί σε συμπαγή θέση στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου μπορούν επίσης να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα στον προφυλακτήρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρουΓρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ Συσκευασία κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί. Η συσκευασία περιέχει πλαστικές σακούλες κατασκευασμένες από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο υλικό²⁾
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων, π.χ., από ένα στρώμα με χαλίκι.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
- Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα με πρακτικό σύστημα κλειδώματος
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ράφι αποθήκευσης
- Για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1100
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|240
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 240
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 55
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|20
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής μαύρο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής μαύρο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ²⁾ Σχετικά με τη συσκευασία μέσα στο κουτί.
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για αυτοκίνητα
- Βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες
- Βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Εργαστήριο
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ