Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης που κάνει ένα βήμα παραπέρα – η περιορισμένης έκδοσης μαύρη WD 4 S Go!Further, κατασκευασμένη από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Η WD 4 S Go!Further, που περιλαμβάνει ακροφύσιο αυτοκινήτου και σετ βουρτσών αναρρόφησης, είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με 1.100 Watt: Ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ της ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 S Go!Further είναι ιδανικά συντονισμένα για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η συσκευή διαθέτει ανθεκτικό σε κρούσεις κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 20 λίτρων, καλώδιο 5 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σακούλα φίλτρου από φλις. Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία, το φίλτρο της σκούπας για στεγνό και υγρό καθάρισμα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα σε λίγα δευτερόλεπτα για ενδελεχή καθαρισμό, χωρίς να έρθεις σε επαφή με βρωμιά. Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της σκούπας, η πρόσθετη λειτουργία φυσητήρα είναι ιδανική! Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την άμεση σύνδεση των εξαρτημάτων στον σωλήνα αναρρόφησης. Ο σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί σε συμπαγή θέση στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου μπορούν επίσης να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα στον προφυλακτήρα.