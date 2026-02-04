Έτοιμο όταν είσαι και εσύ: τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 18 V και έναν ισχυρό κινητήρα 36 V. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 4-18 S Dual Battery Set αποτελεί μέρος της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher Battery Power και συνδυάζει ισχυρή αναρρόφηση με μεγάλη ελευθερία κινήσεων κατά το σκούπισμα. Η συσκευή συνδυάζει ιδανικά έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων και ένα ακροφύσιο δαπέδου με κλιπς και μπορεί να απομακρύνει υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους σε ελάχιστο χρόνο. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει στιβαρό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι 20 λίτρων, σακούλα φίλτρου fleece και επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που είναι κατάλληλο για αδιάκοπη υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να χρειάζεται να αλλάζεις το φίλτρο. Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία αφαίρεσης, το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί σε δευτερόλεπτα - χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα, η λειτουργία φυσητήρα αναδεικνύεται. Η αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης εξοικονομεί χώρο- απλά κρέμασέ τον με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου σταθμεύουν επίσης γρήγορα και εύκολα στον προφυλακτήρα. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την εργονομική λαβή μεταφοράς και το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου. Στο πλαίσιο της προμήθειας περιλαμβάνονται δύο μπαταρίες Kärcher Battery Power 18 V και ένας φορτιστής μπαταριών.