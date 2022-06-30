Εξαιρετικά ισχυρή αλλά και ενεργειακά αποδοτική, με ονομαστική κατανάλωση ισχύος μόλις 1300 Watt: η σκούπα για υγρούς και ξηρούς ρύπους WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 30 λίτρων, σχεδιασμένο για εύκολη αποστράγγιση υγρών. Η ενσωματωμένη πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off επιτρέπει τη σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων. Ο περιστροφικός διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να έρθεις σε επαφή με βρωμιά, απλά ανοίγοντας το κουτί του φίλτρου. Επιπλέον, το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά πατώντας το κουμπί καθαρισμού φίλτρου, αποκαθιστώντας έτσι την πλήρη ισχύ αναρρόφησης. Η αφαιρούμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία επιτρέπει τη σύνδεση εξαρτημάτων στον ίδιο τον σωλήνα αναρρόφησης. Τα ακόλουθα εξαρτήματα περιλαμβάνονται για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων: ένα ακροφύσιο αυτοκινήτου, ένα εξαιρετικά μακρύ ακροφύσιο για σχισμές, βούρτσες αναρρόφησης με μαλακές και σκληρές τρίχες και ένα ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών για την αξιόπιστη συλλογή τριχών κατοικίδιων ζώων. Πρόσθετα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί συμπαγώς κρεμώντας τον σε οποιαδήποτε πλευρά της κεφαλής της συσκευής, καθώς και τη θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.