Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
Η WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet συνδυάζει εξαιρετικά ισχυρή αναρροφητική ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 30 λίτρων και εξαρτήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου και τη συλλογή τριχών από ζώα.
Εξαιρετικά ισχυρή αλλά και ενεργειακά αποδοτική, με ονομαστική κατανάλωση ισχύος μόλις 1300 Watt: η σκούπα για υγρούς και ξηρούς ρύπους WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 30 λίτρων, σχεδιασμένο για εύκολη αποστράγγιση υγρών. Η ενσωματωμένη πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off επιτρέπει τη σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων. Ο περιστροφικός διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να έρθεις σε επαφή με βρωμιά, απλά ανοίγοντας το κουτί του φίλτρου. Επιπλέον, το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά πατώντας το κουμπί καθαρισμού φίλτρου, αποκαθιστώντας έτσι την πλήρη ισχύ αναρρόφησης. Η αφαιρούμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία επιτρέπει τη σύνδεση εξαρτημάτων στον ίδιο τον σωλήνα αναρρόφησης. Τα ακόλουθα εξαρτήματα περιλαμβάνονται για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων: ένα ακροφύσιο αυτοκινήτου, ένα εξαιρετικά μακρύ ακροφύσιο για σχισμές, βούρτσες αναρρόφησης με μαλακές και σκληρές τρίχες και ένα ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών για την αξιόπιστη συλλογή τριχών κατοικίδιων ζώων. Πρόσθετα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί συμπαγώς κρεμώντας τον σε οποιαδήποτε πλευρά της κεφαλής της συσκευής, καθώς και τη θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ειδικά ακροφύσια για τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου και την αναρρόφηση τριχών κατοικίδιων ζώωνΓια τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε ευαίσθητες επιφάνειες, μεγάλες επιφάνειες και στενά κενά. Για βέλτιστη απομάκρυνση λεπτών και επίμονων ρύπων.
Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείωνΟι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου
Τέλειος καθαρισμός φίλτρουΙσχυρές ροές αέρα μεταφέρουν τη βρωμιά από το φίλτρο στο δοχείο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η αναρροφητική ισχύς επανέρχεται γρήγορα
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου
- Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά
- Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
- Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Κοχλίας αποστράγγισης
- Εκκένωση μεγάλων ποσοτήτων νερού, με εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
- Απαλός καθαρισμός για ευαίσθητες επιφάνειες ή περίπλοκα αντικείμενα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1300
|Ενσωματωμένη πρίζα ονομαστικής ισχύος εισόδου (W)
|min. 100 - max. 2100
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|300
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 280
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 75
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|9,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|13,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Εναλλάξιμο
- Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων
- Εξαιρετικά μακρύ ρύγχος (350 mm)
- Βούρτσα για τρίχες από κατοικίδια
- Εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για αυτοκίνητα
- Βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες
- Βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Έλεγχος ισχύος
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Κοχλίας αποστράγγισης
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 5 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Πορτμπαγκάζ
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Πίσω καθίσματα
- Εργαστήριο
- Ταράτσες
- Κελάρι