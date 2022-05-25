Μια ισχυρή αλλά ενεργειακά αποδοτική λύση για τον καθαρισμό μέσα και γύρω από το σπίτι. Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 5 V-25/5/22 αποτελεί εξαιρετική επιλογή χάρη στα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού που παρέχει σε ξηρούς, υγρούς, λεπτούς ή χονδροειδείς ρύπους με κατανάλωση ισχύος 1100 watt. Η συσκευή συνοδεύεται από ανθεκτικό πλαστικό κάδο 25 λίτρων, καλώδιο ρεύματος μήκους 5 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2,2 μέτρων με αφαιρούμενη, ηλεκτροστατικά προστατευμένη λαβή, ακροφύσιο δαπέδου με δυνατότητα εναλλαγής, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σακούλα φίλτρου fleece. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι κατάλληλο για αδιάκοπη υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να χρειάζεται αλλαγή φίλτρου. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου, το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποφεύγοντας κάθε επαφή με τους ρύπους. Το κουμπί καθαρισμού φίλτρου μπορεί να πατηθεί για να καθαρίσει αποτελεσματικά το φίλτρο και να αποκαταστήσει την ισχύ αναρρόφησης. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να ασφαλιστεί με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει στους σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου να αποθηκεύονται γρήγορα και άνετα όταν κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα από την εργασία.