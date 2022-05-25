Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 5 V-25/5/22
Η σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών WD 5 V-25/5/22 με ισχυρή απόδοση – η οποίο συνοδεύεται από πλαστικό κάδο 25 λίτρων, καλώδιο 5 μέτρων και σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων – παρέχει εξαιρετική αναρρόφηση διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
Μια ισχυρή αλλά ενεργειακά αποδοτική λύση για τον καθαρισμό μέσα και γύρω από το σπίτι. Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 5 V-25/5/22 αποτελεί εξαιρετική επιλογή χάρη στα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού που παρέχει σε ξηρούς, υγρούς, λεπτούς ή χονδροειδείς ρύπους με κατανάλωση ισχύος 1100 watt. Η συσκευή συνοδεύεται από ανθεκτικό πλαστικό κάδο 25 λίτρων, καλώδιο ρεύματος μήκους 5 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2,2 μέτρων με αφαιρούμενη, ηλεκτροστατικά προστατευμένη λαβή, ακροφύσιο δαπέδου με δυνατότητα εναλλαγής, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σακούλα φίλτρου fleece. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι κατάλληλο για αδιάκοπη υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να χρειάζεται αλλαγή φίλτρου. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου, το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποφεύγοντας κάθε επαφή με τους ρύπους. Το κουμπί καθαρισμού φίλτρου μπορεί να πατηθεί για να καθαρίσει αποτελεσματικά το φίλτρο και να αποκαταστήσει την ισχύ αναρρόφησης. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να ασφαλιστεί με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει στους σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου να αποθηκεύονται γρήγορα και άνετα όταν κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα από την εργασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τέλειος καθαρισμός φίλτρουΙσχυρές ροές αέρα μεταφέρουν τη βρωμιά από το φίλτρο στο δοχείο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η αναρροφητική ισχύς επανέρχεται γρήγορα
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρουΓρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευήςΟ εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής. Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Ράφι αποθήκευσης
- Για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Αποσπώμενη λαβή
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1200
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|280
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 260
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 70
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|25
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|418 x 382 x 653
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Εναλλάξιμο
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 5 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ανακαίνιση
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Εργαστήριο
- Ταράτσες
- Υγρά
- Κελάρι
- Δωμάτιο χόμπυ
- Σπίτι