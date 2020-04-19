Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 S V-19/4/20 είναι ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με κατανάλωση ισχύος μόνο 1000 W. Η σκούπα καθώς και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου Clips ταιριάζουν απόλυτα – για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού στεγνής και υγρής μορφής, λεπτό ή χονδροειδή ρύπο. Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίασή της και το στιβαρό κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα 19 λίτρων, το καλώδιο 4 μέτρων, το σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων και την σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στο φίλτρο φυσιγγίου, είναι δυνατή η αναρρόφηση τόσο υγρού όσο και ξηρού ρύπου χωρίς αλλαγή φίλτρου. Η λειτουργία φυσητήρα είναι χρήσιμη για τον καθαρισμό περιοχών που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποθηκεύεται κρεμώντας τον στην κεφαλή του μηχανήματος, εξοικονομώντας έτσι χώρο. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στο άγκιστρο του καλωδίου, σωλήνες και ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν στον προφυλακτήρα.Το σύστημα κλειδώματος «Pull & Push» επιτρέπει το απλό άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου. Η λαβή της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να αφαιρεθεί και το εξάρτημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Επίσηςέξυπνο: Τα εργαλεία ή τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή στην κεφαλή του μηχανήματος. Η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την άνετη μεταφορά.