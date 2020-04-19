Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 S V-19/4/20
Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 S V-19/4/20 εντυπωσιάζει με το φίλτρο φυσίγγιο, την ισχύ, την απόδοση και την ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης. Με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 19 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων και σωλήνας αναρρόφησης 2 μέτρων.
Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 S V-19/4/20 είναι ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με κατανάλωση ισχύος μόνο 1000 W. Η σκούπα καθώς και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου Clips ταιριάζουν απόλυτα – για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού στεγνής και υγρής μορφής, λεπτό ή χονδροειδή ρύπο. Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίασή της και το στιβαρό κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα 19 λίτρων, το καλώδιο 4 μέτρων, το σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων και την σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στο φίλτρο φυσιγγίου, είναι δυνατή η αναρρόφηση τόσο υγρού όσο και ξηρού ρύπου χωρίς αλλαγή φίλτρου. Η λειτουργία φυσητήρα είναι χρήσιμη για τον καθαρισμό περιοχών που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποθηκεύεται κρεμώντας τον στην κεφαλή του μηχανήματος, εξοικονομώντας έτσι χώρο. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στο άγκιστρο του καλωδίου, σωλήνες και ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν στον προφυλακτήρα.Το σύστημα κλειδώματος «Pull & Push» επιτρέπει το απλό άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου. Η λαβή της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να αφαιρεθεί και το εξάρτημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Επίσηςέξυπνο: Τα εργαλεία ή τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή στην κεφαλή του μηχανήματος. Η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την άνετη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο φυσίγγιο
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
Ράφι αποθήκευσης
Λειτουργία φυσητήρα
Fleece σακούλα
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|230
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 230
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 45
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|19
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|353 x 328 x 523
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Εργαστήριο
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ