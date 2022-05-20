Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με 1.100 Watt: η συσκευή, ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ της σκούπας WD 4 P S V-20/5/22 είναι άριστα συντονισμένα για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Υγροί, ξηροί, λεπτόκοκκοι ή χονδροειδείς ρύποι απομακρύνονται χωρίς διακοπή και χωρίς να χρειάζεται αλλαγή του φίλτρου. Η συσκευή διαθέτει ένα ανθεκτικό σε κρούσεις δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 20 λίτρων, καλώδιο 5 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σακούλα φίλτρου από φλις. Η ενσωματωμένη πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off απλοποιεί την εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία. Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία, το φίλτρο της σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα, χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της σκούπας, η πρόσθετη λειτουργία φυσητήρα σε βοηθά. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την άμεση σύνδεση των εξαρτημάτων στον σωλήνα αναρρόφησης. Ο σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί σε συμπαγή θέση στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου μπορούν επίσης να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα στον προφυλακτήρα. Άλλα πλεονεκτήματαπεριλαμβάνουν το σύστημα κλειδώματος Pull & Push για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου, καθώς και μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση της συσκευής.