Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 P S V-20/5/22
Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 20 λίτρων, πρίζα για τη σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων, καλώδιο 5 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων και λειτουργία φυσητήρα.
Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με 1.100 Watt: η συσκευή, ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ της σκούπας WD 4 P S V-20/5/22 είναι άριστα συντονισμένα για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Υγροί, ξηροί, λεπτόκοκκοι ή χονδροειδείς ρύποι απομακρύνονται χωρίς διακοπή και χωρίς να χρειάζεται αλλαγή του φίλτρου. Η συσκευή διαθέτει ένα ανθεκτικό σε κρούσεις δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 20 λίτρων, καλώδιο 5 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σακούλα φίλτρου από φλις. Η ενσωματωμένη πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off απλοποιεί την εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία. Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία, το φίλτρο της σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα, χωρίς να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της σκούπας, η πρόσθετη λειτουργία φυσητήρα σε βοηθά. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την άμεση σύνδεση των εξαρτημάτων στον σωλήνα αναρρόφησης. Ο σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί σε συμπαγή θέση στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου μπορούν επίσης να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα στον προφυλακτήρα. Άλλα πλεονεκτήματαπεριλαμβάνουν το σύστημα κλειδώματος Pull & Push για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου, καθώς και μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση της συσκευής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείωνΟι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρουΓρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευήςΟ εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής. Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων, π.χ., από ένα στρώμα με χαλίκι.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ράφι αποθήκευσης
- Για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Αποσπώμενη λαβή
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1100
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|240
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 240
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 55
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|20
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εργαστήριο
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Ταράτσες
- Κελάρι
- Υγρά
- Δωμάτιο χόμπυ
- Σπίτι