Η WD 2 Plus V-15/4/18 εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό της και είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική - και με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Το μηχάνημα επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς ρύπους. Η σκούπα διαθέτει στιβαρό πλαστικό κάδο 15 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων με ευθεία λαβή, ακροφύσιο δαπέδου, αφρώδες φίλτρο και σακούλα fleece. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου το σκούπισμα είναι δύσκολο. Ο χώρος αποθήκευσης στην κεφαλή της μηχανής χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων, όπως βίδες και καρφιά. Οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να σταθμευτούν γρήγορα και εύκολα στη θέση στάθμευσης στον προφυλακτήρα. Επιπλέον, το μηχάνημα εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό, την απλή αποθήκευση εξαρτημάτων, το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" και την εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά.