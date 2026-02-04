Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-15/4/18
Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-15/4/18 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους σχεδόν τους τύπους ρύπων με πλαστικό κάδο 15 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης 1,8 μέτρων και λειτουργία φυσητήρα.
Η WD 2 Plus V-15/4/18 εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό της και είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική - και με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Το μηχάνημα επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς ρύπους. Η σκούπα διαθέτει στιβαρό πλαστικό κάδο 15 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων με ευθεία λαβή, ακροφύσιο δαπέδου, αφρώδες φίλτρο και σακούλα fleece. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου το σκούπισμα είναι δύσκολο. Ο χώρος αποθήκευσης στην κεφαλή της μηχανής χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων, όπως βίδες και καρφιά. Οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να σταθμευτούν γρήγορα και εύκολα στη θέση στάθμευσης στον προφυλακτήρα. Επιπλέον, το μηχάνημα εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό, την απλή αποθήκευση εξαρτημάτων, το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" και την εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτωνΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Συμπαγής αποθήκευση συσκευής.
Λειτουργία φυσητήραΛειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση. Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
Fleece σακούλαΥλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο. Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης.
Ράφι αποθήκευσης
- Για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείου και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες ή καρφιά.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Το μηχάνημα μεταφέρεται εύκολα και άνετα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|220
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 220
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 43
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|15
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 430
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.8 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με ευθεία λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
- Φίλτρο αφρού: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ