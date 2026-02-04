Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 4-18 S Dual V-20/22
Τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 18 V για ένα ισχυρό μοτέρ 36 V. WD 4-18 S: σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης διπλής μπαταρίας με επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, λειτουργία φυσητήρα, ανοξείδωτο δοχείο 20 λίτρων και σωλήνα αναρρόφησης 2,2 m.
Ισχυρή και φορητή: ο κινητήρας 36 βολτ της ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής σκούπας διπλής μπαταρίας WD 4-18 S τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 18 βολτ για ισχυρή αναρρόφηση και μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το σκούπισμα. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας αποτελεί μέρος της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher Battery Power και απομακρύνει υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους σε ελάχιστο χρόνο. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει στιβαρό δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 20 λίτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπς, σακούλα φίλτρου fleece και βολικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που είναι κατάλληλο για ασταμάτητο καθαρισμό υγρής και ξηρής αναρρόφησης, χωρίς αλλαγή του φίλτρου. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αφαίρεσης, το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί σε δευτερόλεπτα - χωρίς να έρθεις σε επαφή με ρύπους. Όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα, η λειτουργία φυσητήρα έρχεται σε λειτουργία. Η αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης εξοικονομεί χώρο- απλά κρέμασέ τον με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου σταθμεύουν επίσης γρήγορα και εύκολα στον προφυλακτήρα. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την εργονομική λαβή μεταφοράς και το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχύς 18 V + 18 V = 36 VΙσχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V. Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας με την υψηλότερη ισχύ αναρρόφησης στη σειρά Kärcher Home & Garden.
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρουΓρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.
Λειτουργία φυσητήραΛειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση. Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Συμπαγής αποθήκευση συσκευής.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
- Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση κινητήρα (V)
|36
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|380
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|100
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 150
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 32
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|20
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 14 (2,5 Ah) / περίπου 28 (5,0 Ah)
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|66
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|385 x 356 x 524
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Λειτουργία φυσητήρα
- Θέση στάθμευσης
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εργαστήριο
- Ταράτσες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αποθήκη κήπου
- Εσωτερικό οχήματος
- Υγρά
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ