Ισχυρή και φορητή: ο κινητήρας 36 βολτ της ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής σκούπας διπλής μπαταρίας WD 4-18 S τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 18 βολτ για ισχυρή αναρρόφηση και μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το σκούπισμα. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας αποτελεί μέρος της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher Battery Power και απομακρύνει υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους σε ελάχιστο χρόνο. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει στιβαρό δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 20 λίτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπς, σακούλα φίλτρου fleece και βολικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που είναι κατάλληλο για ασταμάτητο καθαρισμό υγρής και ξηρής αναρρόφησης, χωρίς αλλαγή του φίλτρου. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αφαίρεσης, το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί σε δευτερόλεπτα - χωρίς να έρθεις σε επαφή με ρύπους. Όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα, η λειτουργία φυσητήρα έρχεται σε λειτουργία. Η αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης εξοικονομεί χώρο- απλά κρέμασέ τον με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου σταθμεύουν επίσης γρήγορα και εύκολα στον προφυλακτήρα. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την εργονομική λαβή μεταφοράς και το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου.