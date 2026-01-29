Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/4/18
Η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/4/18 πείθει τους χρήστες με πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων και λειτουργία φυσητήρα.
Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/4/18 εντυπωσιάζει με τη συμπαγή της σχεδίαση και είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική – και με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Η σκούπα επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς ρύπους. Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης διαθέτει στιβαρό πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων με ευθεία λαβή, ακροφύσιο δαπέδου Clips, φίλτρο αφρού και σακούλα φίλτρου fleece. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου το σκούπισμα είναι δύσκολο. Ο χώρος αποθήκευσης στην κεφαλή του μηχανήματος χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά. Οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να αποθηκευτούν γρήγορα και άνετα στη θέση αποθήκευσης στον προφυλακτήρα. Επιπλέον, το μηχάνημα αποθηκεύεται σε μικρό χώρο, διαθέτει χώρο αποθήκευσης αξεσουάρ, σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
Λειτουργία φυσητήρα
Fleece σακούλα
Ράφι αποθήκευσης
Πρακτική θέση αποθήκευσης
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|220
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 220
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 43
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|12
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.8 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με ευθεία λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
- Φίλτρο αφρού: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ