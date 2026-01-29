Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/4/18 εντυπωσιάζει με τη συμπαγή της σχεδίαση και είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική – και με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Η σκούπα επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς ρύπους. Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης διαθέτει στιβαρό πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων με ευθεία λαβή, ακροφύσιο δαπέδου Clips, φίλτρο αφρού και σακούλα φίλτρου fleece. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου το σκούπισμα είναι δύσκολο. Ο χώρος αποθήκευσης στην κεφαλή του μηχανήματος χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά. Οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να αποθηκευτούν γρήγορα και άνετα στη θέση αποθήκευσης στον προφυλακτήρα. Επιπλέον, το μηχάνημα αποθηκεύεται σε μικρό χώρο, διαθέτει χώρο αποθήκευσης αξεσουάρ, σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά.