Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα σε όλο το σπίτι: η WD 2 Plus V-12/6/18/C Home εντυπωσιάζει με πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 6 m, σωλήνα αναρρόφησης 1,8 m και ειδικά εξαρτήματα.
Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/6/18/C Home είναι το τέλειο μηχάνημα για το σπίτι χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μόλις 1000 W. Με τα ειδικά εξαρτήματα και το σύστημα φίλτρων, είναι ιδανική για αναρρόφηση ξηρών ρύπων, καθώς και νερού και θραυσμάτων γυαλιού. Η ηλεκτρική σκούπα εντυπωσιάζει με το στιβαρό πλαστικό κάδο 12 λίτρων, το καλώδιο 6 μέτρων και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 1,8 μέτρων. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου για τον βαθύ καθαρισμό χαλιών και σκληρών δαπέδων, ένα ακροφύσιο ταπετσαρίας για τον απαλό καθαρισμό επικαλυμμένων επίπλων, 3 σακούλες φίλτρου fleece και χώρο αποθήκευσης στην κεφαλή του μηχανήματος, πρακτική λειτουργία φυσητήρα, περιστροφικός διακόπτης για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μηχανήματος, σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για το απλό άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου, καθώς και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου μπορούν επίσης να σταθμεύσουν άνετα στη θέση στάθμευσης στον προφυλακτήρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ειδικά αξεσουάρ για τον καθαρισμό διαφορετικών επενδύσεων δαπέδου και επικαλυμμένων επίπλωνΕπιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού. Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Ειδικό σύστημα φιλτραρίσματοςΓια σκούπισμα ξηρών ρύπων, νερού και θραυσμάτων γυαλιού. Για διάφορες εργασίες στο σπίτι. Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου με περιστροφή χωρίς πρόσθετο εξάρτημα ασφάλισης.
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτωνΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Συμπαγής αποθήκευση συσκευής.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Ράφι αποθήκευσης
- Για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείου και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες ή καρφιά.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|220
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 220
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 43
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|12
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.8 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με ευθεία λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής αναρρόφησης: Μπορεί να αλλάξει για μοκέτα και σκληρά δάπεδα
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Φίλτρο φυσίγγιο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 3 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα με μοκέτα
- Σκληρά δάπεδα
- Υφάσματα επίπλων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Υγρά