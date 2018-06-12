Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/6/18/C Home είναι το τέλειο μηχάνημα για το σπίτι χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μόλις 1000 W. Με τα ειδικά εξαρτήματα και το σύστημα φίλτρων, είναι ιδανική για αναρρόφηση ξηρών ρύπων, καθώς και νερού και θραυσμάτων γυαλιού. Η ηλεκτρική σκούπα εντυπωσιάζει με το στιβαρό πλαστικό κάδο 12 λίτρων, το καλώδιο 6 μέτρων και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 1,8 μέτρων. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου για τον βαθύ καθαρισμό χαλιών και σκληρών δαπέδων, ένα ακροφύσιο ταπετσαρίας για τον απαλό καθαρισμό επικαλυμμένων επίπλων, 3 σακούλες φίλτρου fleece και χώρο αποθήκευσης στην κεφαλή του μηχανήματος, πρακτική λειτουργία φυσητήρα, περιστροφικός διακόπτης για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μηχανήματος, σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για το απλό άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου, καθώς και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου μπορούν επίσης να σταθμεύσουν άνετα στη θέση στάθμευσης στον προφυλακτήρα.