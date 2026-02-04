Χωρίς καλώδιο. Χωρίς όρια: η μπαταριοκίνητη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2-18 που λειτουργεί με μπαταρία προσφέρει μέγιστη ευελιξία, συμπαγή σχεδιασμό και ελευθερία κινήσεων. Η συσκευή συνδυάζει τέλεια έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ και μπορεί να αφαιρέσει υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους σε ελάχιστο χρόνο. Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα στιβαρό πλαστικό δοχείο 12 λίτρων καθώς και μια σακούλα φίλτρου fleece. Η αποθήκευση του σωλήνα αναρρόφησης εξοικονομεί χώρο. απλά κρέμασέ το με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την πρακτική λειτουργία φυσητήρα για χώρους όπου δεν είναι εφικτό το σκούπισμα, το ράφι αποθήκευσης εργαλείων και μικροαντικειμένων, ο περιστροφικός διακόπτης για εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς καθώς και το "Pull & Push" σύστημα κλειδώματος που επιτρέπει στο δοχείο να ανοίγει και να κλείνει εύκολα. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει στους σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου να αποθηκεύονται γρήγορα και άνετα όταν κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από την εργασία. Το εύρος παροχής περιλαμβάνει την μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power και έναν φορτιστή μπαταρίας.