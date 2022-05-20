Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 S V-20/5/22
Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 20 λίτρων, βολικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, καλώδιο 5 m, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 m και λειτουργία φυσητήρα.
Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με 1000 W: Η σκούπα WD 4 S V-20/5/22, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ συντονίζονται βέλτιστα για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Οι υγροί και οι ξηροί ρύποι ακόμη και οι χονδροειδείς απομακρύνονται εύκολα χωρίς αλλαγή του φίλτρου. Η συσκευή διαθέτει ένα στιβαρό και ανθεκτικό στην κρούση κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα 20 λίτρων, ένα καλώδιο 5 μέτρων, έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μια σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, το φίλτρο στην σκούπα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα σε λίγα δευτερόλεπτα για ενδελεχή καθαρισμό – χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση, βοηθάει η πρόσθετη λειτουργία φυσητήρα. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί συμπαγώς στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου είναι επίσης γρήγορα και άνετα σταθμευμένα στον προφυλακτήρα. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου, καθώς και μια εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρουΓρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευήςΟ εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής. Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα με πρακτικό σύστημα κλειδώματος
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων, π.χ., από ένα στρώμα με χαλίκι.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ράφι αποθήκευσης
- Για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Αποσπώμενη λαβή
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1100
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|240
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 240
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 55
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|20
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Εργαστήριο
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ