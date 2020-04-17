Η WD 3 V-17/4/20 είναι ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική, με ονομαστική ισχύ εισόδου μόλις 1.000 Watt. Η συσκευή, ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου Clips είναι άριστα συντονισμένα για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε περίπτωση ξηρών, υγρών, λεπτόκοκκων ή χονδροειδών ρύπων. Η σκούπα για υγρούς και ξηρούς ρύπους εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό της και τον ανθεκτικό πλαστικό κάδο χωρητικότητας 17 λίτρων, το καλώδιο 4 m, τον σωλήνα αναρρόφησης 2 m και τη σακούλα φίλτρου από φλις. Το φίλτρο φυσίγγιο ενός τεμαχίου σημαίνει ότι τόσο τους υγρούς όσο και τους ξηρούς ρύπους μπορούν να αναρροφηθούν χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το φίλτρο. Η λειτουργία φυσητήρα είναι χρήσιμη για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών. Ο σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί τακτοποιημένα για εξοικονόμηση χώρου, κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στον γάντζο καλωδίων, ενώ οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν στον προφυλακτήρα. Το σύστημα κλειδώματος Pull & Push επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου. Η λαβή της σκούπας μπορεί να αποσυνδεθεί και τα εξαρτήματα μπορούν να συνδεθούν απευθείας στον σωλήνα αναρρόφησης. Επίσης έξυπνο: τα εργαλεία και τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν στην επιφάνεια της κεφαλής της συσκευής. Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή μεταφοράς την καθιστά άνετη στη μεταφορά.