Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 5 P V-25/5/22
Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης και ενεργειακή απόδοση: Η WD 5 P V-25/5/22 ξεχωρίζει χάρη στο πλαστικό δοχείο 25 λίτρων, την πρίζα ρεύματος για εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία, το καλώδιο 5 μέτρων και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων.
Η ηλεκτρική σκούπα WD 5 P V-25/5/22 για υγρή και ξηρή αναρρόφηση με κατανάλωση ρεύματος 1100 watt επιτυγχάνει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού σε όλους τους τύπους βρωμιάς - είτε στεγνή είτε υγρή, λεπτή είτε χοντρή. Η συσκευή διαθέτει πλαστικό δοχείο 25 λίτρων, καλώδιο 5 μέτρων, εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2,2 μέτρων, εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σακούλα φίλτρου fleece. Η ενσωματωμένη πρίζα ρεύματος με αυτόματο διακόπτη on/off επιτρέπει τη σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων. Η βρωμιά που προκύπτει από το πριόνισμα ή το τρίψιμο αναρροφάται απευθείας. Ο περιστροφικός διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης όπως απαιτείται. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου, το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί σε δευτερόλεπτα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επαφή με τη βρωμιά. Το κουμπί καθαρισμού του φίλτρου μπορεί να πατηθεί για να καθαρίσει αποτελεσματικά το φίλτρο και να αποκαταστήσει την ισχύ αναρρόφησης. Η αφαιρούμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία επιτρέπει την τοποθέτηση αξεσουάρ απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να ασφαλιστεί στην κεφαλή της συσκευής για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει την γρήγορη και βολική αποθήκευση των σωλήνων και του ακροφυσίου δαπέδου, όταν κάνεις ένα σύντομο διάλειμμα από την εργασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείωνΟι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου
Τέλειος καθαρισμός φίλτρουΙσχυρές ροές αέρα μεταφέρουν τη βρωμιά από το φίλτρο στο δοχείο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η αναρροφητική ισχύς επανέρχεται γρήγορα
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρουΓρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
- Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
- Απαλός καθαρισμός για ευαίσθητες επιφάνειες ή περίπλοκα αντικείμενα.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Αποσπώμενη λαβή
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1200
|Ενσωματωμένη πρίζα ονομαστικής ισχύος εισόδου (W)
|min. 100 - max. 2100
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|280
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 260
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 70
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|25
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|418 x 382 x 653
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Εναλλάξιμο
- Ακροφύσιο σχισμών
- Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Έλεγχος ισχύος
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 5 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εργαστήριο
- Ανακαίνιση
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Ταράτσες
- Υγρά
- Κελάρι
- Δωμάτιο χόμπυ
- Σπίτι