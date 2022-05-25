Η ηλεκτρική σκούπα WD 5 P V-25/5/22 για υγρή και ξηρή αναρρόφηση με κατανάλωση ρεύματος 1100 watt επιτυγχάνει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού σε όλους τους τύπους βρωμιάς - είτε στεγνή είτε υγρή, λεπτή είτε χοντρή. Η συσκευή διαθέτει πλαστικό δοχείο 25 λίτρων, καλώδιο 5 μέτρων, εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2,2 μέτρων, εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σακούλα φίλτρου fleece. Η ενσωματωμένη πρίζα ρεύματος με αυτόματο διακόπτη on/off επιτρέπει τη σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων. Η βρωμιά που προκύπτει από το πριόνισμα ή το τρίψιμο αναρροφάται απευθείας. Ο περιστροφικός διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης όπως απαιτείται. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου, το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί σε δευτερόλεπτα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επαφή με τη βρωμιά. Το κουμπί καθαρισμού του φίλτρου μπορεί να πατηθεί για να καθαρίσει αποτελεσματικά το φίλτρο και να αποκαταστήσει την ισχύ αναρρόφησης. Η αφαιρούμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία επιτρέπει την τοποθέτηση αξεσουάρ απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να ασφαλιστεί στην κεφαλή της συσκευής για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει την γρήγορη και βολική αποθήκευση των σωλήνων και του ακροφυσίου δαπέδου, όταν κάνεις ένα σύντομο διάλειμμα από την εργασία.