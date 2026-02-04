Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 3-18 S
Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3-18 S ανήκει στην πλατφόρμα μπαταρίας 18 V Battery Power. Έρχεται με δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι 17 λίτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων, λειτουργία φυσητήρα και φίλτρο φυσιγγίου ενός μέρους.
Χωρίς καλώδιο. Χωρίς όριο: η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3-18 S που ανήκει στην πλατφόρμα μπαταρίας 18 V της Kärcher και προσφέρει μέγιστη ευελιξία, συμπαγή σχεδιασμό και ελευθερία κινήσεων. Η συσκευή συνδυάζει τέλεια έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2 μέτρων και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ και μπορεί να αφαιρέσει υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους σε ελάχιστο χρόνο. Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα στιβαρό και ανθεκτικό σε κραδασμούς δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 17 λίτρων, φίλτρο φυσιγγίου ενός εξαρτήματος καθώς και μια σακούλα φίλτρου fleece. Η αποθήκευση του σωλήνα αναρρόφησης εξοικονομεί χώρο. απλά κρέμασέ το με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την πρακτική λειτουργία φυσητήρα για χώρους όπου δεν είναι εφικτό το σκούπισμα, το ράφι αποθήκευσης εργαλείων και μικροαντικειμένων, ο περιστροφικός διακόπτης για εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς καθώς και το "Pull & Push" σύστημα κλειδώματος που επιτρέπει στο δοχείο να ανοίγει και να κλείνει εύκολα. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει στους σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου να αποθηκεύονται γρήγορα και άνετα όταν κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από την εργασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power
Φίλτρο φυσίγγιο
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
Ράφι αποθήκευσης
Λειτουργία φυσητήρα
Fleece σακούλα
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|270
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|75
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 110
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 30
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|17
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 10 (2,5 Ah) / περίπου 20 (5,0 Ah)
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|353 x 328 x 487
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Λειτουργία φυσητήρα
- Θέση στάθμευσης
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αποθήκη κήπου
- Εσωτερικό οχήματος
- Υγρά
- Εργαστήριο
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ