Χωρίς καλώδιο. Χωρίς όριο: η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3-18 S που ανήκει στην πλατφόρμα μπαταρίας 18 V της Kärcher και προσφέρει μέγιστη ευελιξία, συμπαγή σχεδιασμό και ελευθερία κινήσεων. Η συσκευή συνδυάζει τέλεια έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2 μέτρων και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ και μπορεί να αφαιρέσει υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους σε ελάχιστο χρόνο. Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα στιβαρό και ανθεκτικό σε κραδασμούς δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 17 λίτρων, φίλτρο φυσιγγίου ενός εξαρτήματος καθώς και μια σακούλα φίλτρου fleece. Η αποθήκευση του σωλήνα αναρρόφησης εξοικονομεί χώρο. απλά κρέμασέ το με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την πρακτική λειτουργία φυσητήρα για χώρους όπου δεν είναι εφικτό το σκούπισμα, το ράφι αποθήκευσης εργαλείων και μικροαντικειμένων, ο περιστροφικός διακόπτης για εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς καθώς και το "Pull & Push" σύστημα κλειδώματος που επιτρέπει στο δοχείο να ανοίγει και να κλείνει εύκολα. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει στους σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου να αποθηκεύονται γρήγορα και άνετα όταν κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από την εργασία.