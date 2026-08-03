Η σκούπα πολλαπλών εφαρμογών WD3 P είναι όσο ισχυρή είναι μία σκούπα 1400watt αλλά με κατανάλωση ρεύματος 1000watt. Περιλαμβάνει ένα στιβαρό και ανθεκτικό πλαστικό κάδο 17L και μία υποδοχή πρίζας με αυτόματο διακόπτη για τα ηλεκτρικά εργαλεία. Όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία η σκούπα ανοίγει αυτόματα. Το φίλτρο φυσιγγίου επιτρέπει την εναλλαγή από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση χωρίς την αλλαγή φίλτρου. Ο νέος σωλήνας αναρρόφησης και το νέο ακροφύσιο δαπέδου με clips με 2 λαστιχένια μάκτρα αναρρόφησης και 2 βούρτσες εξασφαλίζουν την αποτελεσματική απορρόφηση κάθε είδους ρύπου. Χάρη στην αποσπώμενη λαβή τα αξεσουάρ μπορούν να συνδεθούν απευθείας στον σωλήνα αναρρόφησης. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργία φυσητήρα, σύστημα κλειδώματος Push & Pull, θέση στάθμευσης , εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και ιδιαίτερα πρακτική αποθήκευση του καλωδίου και των αξεσουάρ