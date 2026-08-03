Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 P
Η σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών WD 3 P έχει κάδο χωρητικότητας 17L και υποδοχή πρίζας με αυτόματο διακόπτη. Η σκούπα εντυπωσιάζει με την αναρροφητική ισχύ της και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η σκούπα πολλαπλών εφαρμογών WD3 P είναι όσο ισχυρή είναι μία σκούπα 1400watt αλλά με κατανάλωση ρεύματος 1000watt. Περιλαμβάνει ένα στιβαρό και ανθεκτικό πλαστικό κάδο 17L και μία υποδοχή πρίζας με αυτόματο διακόπτη για τα ηλεκτρικά εργαλεία. Όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία η σκούπα ανοίγει αυτόματα. Το φίλτρο φυσιγγίου επιτρέπει την εναλλαγή από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση χωρίς την αλλαγή φίλτρου. Ο νέος σωλήνας αναρρόφησης και το νέο ακροφύσιο δαπέδου με clips με 2 λαστιχένια μάκτρα αναρρόφησης και 2 βούρτσες εξασφαλίζουν την αποτελεσματική απορρόφηση κάθε είδους ρύπου. Χάρη στην αποσπώμενη λαβή τα αξεσουάρ μπορούν να συνδεθούν απευθείας στον σωλήνα αναρρόφησης. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργία φυσητήρα, σύστημα κλειδώματος Push & Pull, θέση στάθμευσης , εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και ιδιαίτερα πρακτική αποθήκευση του καλωδίου και των αξεσουάρ
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ειδικό φίλτρο φυσιγγίου
- Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
Νέο ακροφύσιο δαπέδου και νέος σωλήνας απορρόφησης
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Αποσπώμενη λαβή
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία
Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
- Οι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας
- Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων π.χ. χώροι όπου υπάρχουν χαλίκια
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
- Αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα, του συνδετικού καλωδίου και των εξαρτημάτων, που εξοικονομεί χώρο και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε αυτά.
"Pull&Push" σύστημα κλειδώματος
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Το μηχάνημα μεταφέρεται εύκολα και άνετα.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Ευέλικτη και εύκολη χρήση.
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|200
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|17
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|388 x 340 x 502
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων
- Αριθμός φίλτρων κασέτας: 1 Τεμάχιο(α)
- Αριθμός χάρτινων σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Φίλτρο φυσίγγιο: Κυτταρίνη
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
- Λειτουργία φυσητήρα
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
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Πεδία εφαρμογής
- Εργαστήριο
- Δωμάτιο χόμπυ
- Κελάρι
- Σπίτι
- Εσωτερικό οχήματος
- Υγρά