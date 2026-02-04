Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 3-18
Η σκούπα υγρών και στερεών WD 3-18 με μπαταρία 18 V προσφέρει μέγιστη ευελιξία χάρη στο πλαστικό δοχείο 17 λίτρων, τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων, τη λειτουργία φυσητήρα και το φίλτρο φυσιγγίου ενός εξαρτήματος.
Η σκούπα που δεν γνωρίζει όρια: η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3-18 που λειτουργεί με μπαταρία και ανήκει στην πλατφόρμα μπαταρίας 18 V, προσφέρει μέγιστη ευελιξία, συμπαγή σχεδιασμό και ελευθερία κινήσεων. Η συσκευή συνδυάζει τέλεια έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2 μέτρων και ένα ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ και μπορεί να αφαιρέσει υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους σε ελάχιστο χρόνο. Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα στιβαρό και ανθεκτικό σε κραδασμούς πλαστικό δοχείο 17 λίτρων, φίλτρο φυσιγγίου ενός εξαρτήματος καθώς και μια σακούλα φίλτρου fleece. Η αποθήκευση του σωλήνα αναρρόφησης εξοικονομεί χώρο. Απλά κρέμασέ το με ασφάλεια στην κεφαλή της συσκευής. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την πρακτική λειτουργία φυσητήρα για χώρους όπου δεν είναι εφικτό το σκούπισμα, το ράφι αποθήκευσης εργαλείων και μικροαντικειμένων, ο περιστροφικός διακόπτης για εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς καθώς και το "Pull & Push" σύστημα κλειδώματος που επιτρέπει στο δοχείο να ανοίγει και να κλείνει εύκολα. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει στους σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου να αποθηκεύονται γρήγορα και άνετα όταν κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από την εργασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery PowerΕπιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πρίζα και, κατά συνέπεια, εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher.
Φίλτρο φυσίγγιοΥγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου με περιστροφή χωρίς πρόσθετο εξάρτημα ασφάλισης.
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτωνΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Συμπαγής αποθήκευση συσκευής.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
- Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Ράφι αποθήκευσης
- Για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείου και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες ή καρφιά.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων, π.χ., από ένα στρώμα με χαλίκι.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|270
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|75
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 110
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 30
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|17
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 10 (2,5 Ah) / περίπου 20 (5,0 Ah)
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Λειτουργία φυσητήρα
- Θέση στάθμευσης
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αποθήκη κήπου
- Εσωτερικό οχήματος
- Υγρά
- Εργαστήριο
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ