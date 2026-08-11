Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2
Η ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών WD 2 περιλαμβάνει έναν πλαστικό κάδο χωρητικότητας 12 λίτρων με αντικραδασμική προστασία και είναι η ιδανική συσκευή βασικής κατηγορίας.
Ισχυρή αναρρόφηση με κατανάλωση ενέργειας μόλις 1.000 watt. Αυτή η πρακτική συσκευή της βασικής κατηγορίας είναι εξοπλισμένη με ένα ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό δοχείο 12 λίτρων και ένα φίλτρο αφρού. Τα πρόσφατα σχεδιασμένα ακροφύσια καθαρισμού δαπέδου με μικτή επένδυση και έξυπνο σύστημα κουμπωτής τοποθέτησης τύπου κλιπ εξασφαλίζουν τη βέλτιστη συλλογή ρύπων κάθε είδους. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά της WD 2 είναι το σύστημα κλειδώματος «Pull & Push», η εργονομική λαβή μεταφοράς και ο εξαιρετικά πρακτικός χώρος αποθήκευσης του καλωδίου και των εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Νέο ακροφύσιο δαπέδου
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
- Αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα, του συνδετικού καλωδίου και των εξαρτημάτων, που εξοικονομεί χώρο και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε αυτά.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Εύκολη μεταφορά.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Ευέλικτη και εύκολη χρήση.
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|180
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|12
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|369 x 337 x 430
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Αριθμός χάρτινων σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Φίλτρο αφρού: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Άγκιστρο καλωδίου
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
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Πεδία εφαρμογής
- Σπίτι
- Εσωτερικό οχήματος
- Υγρά