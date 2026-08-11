Ισχυρή αναρρόφηση με κατανάλωση ενέργειας μόλις 1.000 watt. Αυτή η πρακτική συσκευή της βασικής κατηγορίας είναι εξοπλισμένη με ένα ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό δοχείο 12 λίτρων και ένα φίλτρο αφρού. Τα πρόσφατα σχεδιασμένα ακροφύσια καθαρισμού δαπέδου με μικτή επένδυση και έξυπνο σύστημα κουμπωτής τοποθέτησης τύπου κλιπ εξασφαλίζουν τη βέλτιστη συλλογή ρύπων κάθε είδους. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά της WD 2 είναι το σύστημα κλειδώματος «Pull & Push», η εργονομική λαβή μεταφοράς και ο εξαιρετικά πρακτικός χώρος αποθήκευσης του καλωδίου και των εξαρτημάτων.