Η KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition είναι μια περιορισμένη έκδοση με διακριτικό χρωματικό συνδυασμό και ειδικά αξεσουάρ για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας. Η Black Edition της ηλεκτρικής σκούπας στερεών και υγρών διαθέτει εντυπωσιακό σχεδιασμό και συνοδεύεται από ακροφύσιο αυτοκινήτου και τέσσερις σακούλες φίλτρου fleece. Με ονομαστική κατανάλωση ισχύος 1000 watt, η ηλεκτρική σκούπα συνδυάζει ισχυρή ισχύ αναρρόφησης με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η ακριβής αλληλεπίδραση της συσκευής, του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφυσίου δαπέδου Clips εξασφαλίζει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για στεγνή, υγρή, λεπτή ή χοντρή βρωμιά. Ο συμπαγής σχεδιασμός της, το δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 17 λίτρων, το καλώδιο μήκους 4 μέτρων και ο σωλήνας αναρρόφησης μήκους 2 μέτρων την καθιστούν μια πραγματικά ευέλικτη συσκευή. Η λειτουργία φυσητήρα διευκολύνει τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών. Μετά τον καθαρισμό, ο σωλήνας, τα εργαλεία και τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να κρεμαστούν ξανά στην κεφαλή της συσκευής και το καλώδιο τυλίγεται στον γάντζο καλωδίου. Σωλήνες και ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να στερεωθούν στον προφυλακτήρα. Η εργονομικά διαμορφωμένη, αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει τη σύνδεση αξεσουάρ στον σωλήνα αναρρόφησης. Χάρη στο έξυπνο σύστημα κλειδώματος "Pull & Push", το άνοιγμα και το κλείσιμο του δοχείου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερο.