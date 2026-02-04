Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
Η KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition σε περιορισμένη έκδοση με ειδικά αξεσουάρ για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας. Εντυπωσιάζει με την ισχύ αναρρόφησης και την ενεργειακή απόδοση.
Η KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition είναι μια περιορισμένη έκδοση με διακριτικό χρωματικό συνδυασμό και ειδικά αξεσουάρ για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας. Η Black Edition της ηλεκτρικής σκούπας στερεών και υγρών διαθέτει εντυπωσιακό σχεδιασμό και συνοδεύεται από ακροφύσιο αυτοκινήτου και τέσσερις σακούλες φίλτρου fleece. Με ονομαστική κατανάλωση ισχύος 1000 watt, η ηλεκτρική σκούπα συνδυάζει ισχυρή ισχύ αναρρόφησης με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η ακριβής αλληλεπίδραση της συσκευής, του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφυσίου δαπέδου Clips εξασφαλίζει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για στεγνή, υγρή, λεπτή ή χοντρή βρωμιά. Ο συμπαγής σχεδιασμός της, το δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 17 λίτρων, το καλώδιο μήκους 4 μέτρων και ο σωλήνας αναρρόφησης μήκους 2 μέτρων την καθιστούν μια πραγματικά ευέλικτη συσκευή. Η λειτουργία φυσητήρα διευκολύνει τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών. Μετά τον καθαρισμό, ο σωλήνας, τα εργαλεία και τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να κρεμαστούν ξανά στην κεφαλή της συσκευής και το καλώδιο τυλίγεται στον γάντζο καλωδίου. Σωλήνες και ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να στερεωθούν στον προφυλακτήρα. Η εργονομικά διαμορφωμένη, αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει τη σύνδεση αξεσουάρ στον σωλήνα αναρρόφησης. Χάρη στο έξυπνο σύστημα κλειδώματος "Pull & Push", το άνοιγμα και το κλείσιμο του δοχείου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο φυσίγγιοΓια υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου με περιστροφή χωρίς πρόσθετο εξάρτημα ασφάλισης.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευήςΟ εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής. Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Ακροφύσιο αυτοκινήτου για καθαρισμό εσωτερικών οχημάτων
- Πρακτικό ακροφύσιο αυτοκινήτου για αξιόπιστη αφαίρεση βρωμιάς από υφασμάτινες επιφάνειες στο όχημα.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Ράφι αποθήκευσης
- Για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων, π.χ., από ένα στρώμα με χαλίκι.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|230
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 230
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 45
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|17
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής μαύρο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής μαύρο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|353 x 328 x 493
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για αυτοκίνητα
- Φίλτρο φυσίγγιο: Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 4 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Εργαστήριο
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ