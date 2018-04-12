Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/4/18/C *EU
Εξοπλισμένη με λειτουργία φυσητήρα και φίλτρο φυσίγγιο ενός τεμαχίου: Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/4/18/C διαθέτει πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων και σωλήνα αναρρόφησης 1,8 μέτρων.
Η WD 2 Plus V-12/4/18/C εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό της και είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική - και με κατανάλωση ενέργειας μόλις 1000 W. Το μηχάνημα επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς ρύπους. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης διαθέτει στιβαρό και ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων με ευθεία λαβή, ακροφύσιο δαπέδου Clips και σακούλα φίλτρου fleece. Το φίλτρο φυσίγγιο ενός τεμαχίου επιτρέπει την αναρρόφηση ξηρών και υγρών ρύπων χωρίς αντικατάσταση του φίλτρου και μπορεί να τοποθετηθεί στο καλάθι φίλτρου περιστρέφοντας το δεξιόστροφα. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου η αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα είναι δύσκολη. Ο χώρος αποθήκευσης στην κεφαλή της μηχανής χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων. Οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να σταθμευτούν γρήγορα και εύκολα στη θέση στάθμευσης στον προφυλακτήρα. Επιπλέον, το μηχάνημα διαθέτει αποθηκευτικό χώρο εξοικονόμησης χώρου, απλή αποθήκευση εξαρτημάτων, το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο φυσίγγιο
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
Λειτουργία φυσητήρα
Fleece σακούλα
Ράφι αποθήκευσης
Πρακτική θέση αποθήκευσης
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|220
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 220
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 43
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|12
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.8 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με ευθεία λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ