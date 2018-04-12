Η WD 2 Plus V-12/4/18/C εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό της και είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική - και με κατανάλωση ενέργειας μόλις 1000 W. Το μηχάνημα επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς ρύπους. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης διαθέτει στιβαρό και ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων με ευθεία λαβή, ακροφύσιο δαπέδου Clips και σακούλα φίλτρου fleece. Το φίλτρο φυσίγγιο ενός τεμαχίου επιτρέπει την αναρρόφηση ξηρών και υγρών ρύπων χωρίς αντικατάσταση του φίλτρου και μπορεί να τοποθετηθεί στο καλάθι φίλτρου περιστρέφοντας το δεξιόστροφα. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου η αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα είναι δύσκολη. Ο χώρος αποθήκευσης στην κεφαλή της μηχανής χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων. Οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να σταθμευτούν γρήγορα και εύκολα στη θέση στάθμευσης στον προφυλακτήρα. Επιπλέον, το μηχάνημα διαθέτει αποθηκευτικό χώρο εξοικονόμησης χώρου, απλή αποθήκευση εξαρτημάτων, το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά.