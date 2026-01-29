Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης KWD 1 W V-12/2/18
Ισχυρή, συμπαγής και ενεργειακά αποδοτική: Η KWD 1 W V-12/2/18 εντυπωσιάζει με κάδο 12 λίτρων, λειτουργία φυσητήρα, καλώδιο ρεύματος 2 m, σωλήνα αναρρόφησης 1,8 m και 4 τροχούς για βελτιωμένη άνεση.
Η σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών KWD 1 W V-12/2/18 με μαύρη κεφαλή μηχανής εντυπωσιάζει με τη συμπαγή της σχεδίαση και είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική – και με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Το μηχάνημα επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για ξηρούς και υγρούς ρύπους, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς. Η σκούπα υγρής ξηρής αναρρόφησης διαθέτει ένα στιβαρό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο ρεύματος 2 μέτρων, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων με ευθεία λαβή, ακροφύσιο δαπέδου Clips, φίλτρο αφρού και σακούλα φίλτρου fleece. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου η αναρρόφηση είναι δύσκολη. Ο χώρος αποθήκευσης στην κεφαλή του μηχανήματος χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείου και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά. Επιπλέον, το μηχάνημα διαθέτει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου, απλή αποθήκευση αξεσουάρ, σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής σχεδιασμός
Λειτουργία φυσητήρα
Fleece σακούλα
Ράφι αποθήκευσης
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|220
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 220
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 43
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|12
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής μαύρο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|2
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.8 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με ευθεία λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
- Φίλτρο αφρού: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ