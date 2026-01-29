Η σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών KWD 1 W V-12/2/18 με μαύρη κεφαλή μηχανής εντυπωσιάζει με τη συμπαγή της σχεδίαση και είναι εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική – και με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Το μηχάνημα επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για ξηρούς και υγρούς ρύπους, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς. Η σκούπα υγρής ξηρής αναρρόφησης διαθέτει ένα στιβαρό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο ρεύματος 2 μέτρων, καθώς και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 1,8 μέτρων με ευθεία λαβή, ακροφύσιο δαπέδου Clips, φίλτρο αφρού και σακούλα φίλτρου fleece. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου η αναρρόφηση είναι δύσκολη. Ο χώρος αποθήκευσης στην κεφαλή του μηχανήματος χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείου και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά. Επιπλέον, το μηχάνημα διαθέτει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου, απλή αποθήκευση αξεσουάρ, σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά.