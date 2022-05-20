Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 P V-20/5/22
Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης με πλαστικό κάδο 20 λίτρων, πρίζα για εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία, καλώδιο 5 m, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 m και λειτουργία φυσητήρα.
Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με 1000 W: Η WD 4 P V-20/5/22, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ συντονίζονται βέλτιστα για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Οι υγροί και οι ξηροί ρύποι ακόμη και οι χονδροειδείς απομακρύνονται εύκολα χωρίς αλλαγή του φίλτρου. Η συσκευή διαθέτει ένα στιβαρό και ανθεκτικό στην κρούση πλαστικό κάδο 20 λίτρων, ένα καλώδιο 5 μέτρων, έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μια σακούλα φίλτρου fleece. Η ενσωματωμένη πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off απλοποιεί την εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία. Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία, το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα – χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με βρωμιά. Όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση, βοηθάει η πρόσθετη λειτουργία φυσητήρα. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί συμπαγώς στην κεφαλή της συσκευής. Οι σωλήνες και το ακροφύσιο δαπέδου είναι επίσης γρήγορα και άνετα σταθμευμένα στον προφυλακτήρα. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για εύκολο άνοιγμα καικλείσιμο του κάδου, καθώς και μια εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά της συσκευής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείωνΟι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρουΓρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευήςΟ εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής. Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων, π.χ., από ένα στρώμα με χαλίκι.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ράφι αποθήκευσης
- Για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Αποσπώμενη λαβή
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1100
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|240
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 240
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 55
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|20
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 365 x 526
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εργαστήριο
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Ταράτσες
- Κελάρι
- Υγρά
- Δωμάτιο χόμπυ
- Σπίτι