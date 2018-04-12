Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
Η συμπαγής σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης WD 2 Plus V-12/4/18 Pet διαθέτει πλαστικό κάδο χωρητικότητας 12 λίτρων, λειτουργία φυσητήρα και εξαρτήματα για την απομάκρυνση τριχών κατοικίδιων ζώων.
Η WD 2 Plus V-12/4/18 Pet εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό, την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και την ενεργειακή απόδοση – με ονομαστική κατανάλωση ισχύος μόλις 1.000 Watt. Αυτή η συσκευή επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, είτε αντιμετωπίζετε ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους. Περιλαμβάνεται ένα ακροφύσιο για ταπετσαρίες για την αξιόπιστη αφαίρεση των τριχών κατοικίδιων ζώων από υφασμάτινες επιφάνειες. Η σκούπα διαθέτει ένα ανθεκτικό πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων και σωλήνα αναρρόφησης 1,8 μέτρων με ίσια λαβή, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, φίλτρο αφρού και σακούλα φίλτρου από φλις. Η σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό σε μέρη όπου η σκούπα δεν μπορεί να φτάσει, και πολλά άλλα. Η επιφάνεια αποθήκευσης στο πάνω μέρος της συσκευής χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων, όπως βίδες και καρφιά. Οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να αποθηκευτούν γρήγορα και εύκολα στη θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει αποθηκευτικό χώρο που εξοικονομεί χώρο, εύκολη αποθήκευση εξαρτημάτων, σύστημα κλειδώματος Pull & Push και εργονομική λαβή μεταφοράς, που την καθιστά άνετη στη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Για την πλήρη και αξιόπιστη απομάκρυνση των τριχών των ζώωνΓια τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε ευαίσθητες επιφάνειες, μεγάλες επιφάνειες και στενά κενά.
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτωνΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Συμπαγής αποθήκευση συσκευής.
Λειτουργία φυσητήραΛειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση. Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης.
Ράφι αποθήκευσης
- Για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείου και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες ή καρφιά.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Το μηχάνημα μεταφέρεται εύκολα και άνετα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|max. 220
|Αναρρόφηση (mbar)
|220
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 43
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|12
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.8 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με ευθεία λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Βούρτσα για τρίχες από κατοικίδια
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
- Φίλτρο αφρού: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ