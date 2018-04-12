Η WD 2 Plus V-12/4/18 Pet εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό, την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και την ενεργειακή απόδοση – με ονομαστική κατανάλωση ισχύος μόλις 1.000 Watt. Αυτή η συσκευή επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, είτε αντιμετωπίζετε ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους ή χονδροειδείς ρύπους. Περιλαμβάνεται ένα ακροφύσιο για ταπετσαρίες για την αξιόπιστη αφαίρεση των τριχών κατοικίδιων ζώων από υφασμάτινες επιφάνειες. Η σκούπα διαθέτει ένα ανθεκτικό πλαστικό κάδο 12 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων και σωλήνα αναρρόφησης 1,8 μέτρων με ίσια λαβή, ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ, φίλτρο αφρού και σακούλα φίλτρου από φλις. Η σκούπα διαθέτει επίσης μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό σε μέρη όπου η σκούπα δεν μπορεί να φτάσει, και πολλά άλλα. Η επιφάνεια αποθήκευσης στο πάνω μέρος της συσκευής χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων, όπως βίδες και καρφιά. Οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν επίσης να αποθηκευτούν γρήγορα και εύκολα στη θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει αποθηκευτικό χώρο που εξοικονομεί χώρο, εύκολη αποθήκευση εξαρτημάτων, σύστημα κλειδώματος Pull & Push και εργονομική λαβή μεταφοράς, που την καθιστά άνετη στη μεταφορά.