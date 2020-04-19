Η WD 3 P V-19/4/20 είναι ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Το μηχάνημα καθώς και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου Clips ταιριάζουν απόλυτα – για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς ρύπους. Η σκούπα εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίασή της και ένα στιβαρό πλαστικό κάδο 19 λίτρων, καλώδιο 4 m, σωλήνα αναρρόφησης 2 m και σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στο φίλτρο φυσιγγίου ενός τεμαχίου, είναι δυνατό να σκουπίζεις τόσο υγρούς και ξηρούς ρύπους χωρίς αντικατάσταση φίλτρου. Μέσω της ενσωματωμένης πρίζας με αυτόματο διακόπτη on/off, μπορούν να συνδεθούν ηλεκτρικά εργαλεία όπως πριόνια ή μύλοι και η βρωμιά που προκύπτει να αναρροφηθεί απευθείας. Η λειτουργία φυσητήρα είναι χρήσιμη για τον καθαρισμό περιοχών που είναι δύσκολο να έχεις πρόσβαση. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποθηκεύεται κρεμώντας τον στην κεφαλή του μηχανήματος, εξοικονομώντας έτσι χώρο. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στο άγκιστρο του καλωδίου, στους σωλήνες και στα ακροφύσια δαπέδου στον προφυλακτήρα. Το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" επιτρέπει το απλό άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου. Τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να συνδεθούναπευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η λαβή μεταφοράς έχει εργονομικό σχεδιασμό.