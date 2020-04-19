Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 P V-19/4/20
Η αποδοτικότητα συναντά την ισχύ: η εξαιρετικά ισχυρή σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 P V-19/4/20 εντυπωσιάζει με πλαστικό κάδο 19 λίτρων, πρίζα για ηλεκτρικά εργαλεία, καλώδιο 4 m και σωλήνα αναρρόφησης 2 m.
Η WD 3 P V-19/4/20 είναι ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Το μηχάνημα καθώς και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου Clips ταιριάζουν απόλυτα – για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε ξηρούς, υγρούς, λεπτόκοκκους και χονδροειδείς ρύπους. Η σκούπα εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίασή της και ένα στιβαρό πλαστικό κάδο 19 λίτρων, καλώδιο 4 m, σωλήνα αναρρόφησης 2 m και σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στο φίλτρο φυσιγγίου ενός τεμαχίου, είναι δυνατό να σκουπίζεις τόσο υγρούς και ξηρούς ρύπους χωρίς αντικατάσταση φίλτρου. Μέσω της ενσωματωμένης πρίζας με αυτόματο διακόπτη on/off, μπορούν να συνδεθούν ηλεκτρικά εργαλεία όπως πριόνια ή μύλοι και η βρωμιά που προκύπτει να αναρροφηθεί απευθείας. Η λειτουργία φυσητήρα είναι χρήσιμη για τον καθαρισμό περιοχών που είναι δύσκολο να έχεις πρόσβαση. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποθηκεύεται κρεμώντας τον στην κεφαλή του μηχανήματος, εξοικονομώντας έτσι χώρο. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στο άγκιστρο του καλωδίου, στους σωλήνες και στα ακροφύσια δαπέδου στον προφυλακτήρα. Το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" επιτρέπει το απλό άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου. Τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να συνδεθούναπευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η λαβή μεταφοράς έχει εργονομικό σχεδιασμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείωνΟι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου
Φίλτρο φυσίγγιοΓια υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου με περιστροφή χωρίς πρόσθετο εξάρτημα ασφάλισης.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
- Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Ράφι αποθήκευσης
- Για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείου και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων, π.χ., από ένα στρώμα με χαλίκι.
- Απαλός καθαρισμός για ευαίσθητες επιφάνειες ή περίπλοκα αντικείμενα.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Αποσπώμενη λαβή
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ενσωματωμένη πρίζα ονομαστικής ισχύος εισόδου (W)
|min. 100 - max. 2100
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|230
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 230
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 45
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|19
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 528
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων
- Αριθμός φίλτρων κασέτας: 1 Τεμάχιο(α)
- Αριθμός σακουλών φίλτρου από φλις: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Φίλτρο φυσίγγιο: Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 3 στρώσεις
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Εργαστήριο
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ