Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 6 P S V-30/6/22/T
Η ηλεκτρική σκούπα υγρών και στερεών WD 6 P S V-30/6/22/T συνδυάζει εξαιρετικά ισχυρή αναρρόφηση και ενεργειακή απόδοση. Με δοχείο 30 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που καθαρίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού, λειτουργία φυσητήρα και ενσωματωμένη πρίζα ρεύματος.
Εξαιρετικά ισχυρή αναρρόφηση και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, με κατανάλωση ενέργειας μόλις 1300 Watt: Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 6 P S V-30/6/22/T διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 30 λίτρων, καλώδιο ρεύματος 6 μέτρων και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2,2 μέτρων. Ο κοχλίας αποστράγγισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη αποστράγγιση υγρών που έχουν απορροφηθεί με την σκούπα. Ηλεκτρικά εργαλεία όπως πριόνια ή τριβεία μπορούν να συνδεθούν μέσω της ενσωματωμένης πρίζας με αυτόματο διακόπτη on/off. Οι ρύποι που προκύπτουν αφαιρούνται αμέσως με αναρρόφηση. Ο περιστροφικός διακόπτης επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει την ισχύ αναρρόφησης για να καλύψει τις ανάγκες του. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί ανοίγοντας το κουτί του φίλτρου, χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή ο χειριστής με τους ρύπους. Επιπλέον, το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά πατώντας το κουμπί καθαρισμού φίλτρου, αποκαθιστώντας έτσι την πλήρη ισχύ αναρρόφησης. Η λειτουργία φυσητήρα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν καθαρίζετε ευαίσθητα αντικείμενα. Η αφαιρούμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία επιτρέπει την απευθείας σύνδεση των εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, κάτι που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο όταν σκουπίζεις με ηλεκτρική σκούπα λεπτή σκόνη. Επιπλέον πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα αναρτώντας τον στην κεφαλή της συσκευής, καθώς και η θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
Τέλειος καθαρισμός φίλτρου
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
Κοχλίας αποστράγγισης
Fleece σακούλα
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ
Πρακτική θέση αποθήκευσης
Αποσπώμενη λαβή
Λειτουργία φυσητήρα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1300
|Ενσωματωμένη πρίζα ονομαστικής ισχύος εισόδου (W)
|min. 100 - max. 2100
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|300
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 280
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 75
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|9,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|13
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Εναλλάξιμο
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης: 1 m, 35 mm
- Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Έλεγχος ισχύος
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Κοχλίας αποστράγγισης
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 5 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εργαστήριο
- Ανακαίνιση
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Ταράτσες
- Υγρά
- Κελάρι
- Δωμάτιο χόμπυ
- Σπίτι