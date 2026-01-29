Εξαιρετικά ισχυρή αναρρόφηση και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, με κατανάλωση ενέργειας μόλις 1300 Watt: Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 6 P S V-30/6/22/T διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 30 λίτρων, καλώδιο ρεύματος 6 μέτρων και σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2,2 μέτρων. Ο κοχλίας αποστράγγισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη αποστράγγιση υγρών που έχουν απορροφηθεί με την σκούπα. Ηλεκτρικά εργαλεία όπως πριόνια ή τριβεία μπορούν να συνδεθούν μέσω της ενσωματωμένης πρίζας με αυτόματο διακόπτη on/off. Οι ρύποι που προκύπτουν αφαιρούνται αμέσως με αναρρόφηση. Ο περιστροφικός διακόπτης επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει την ισχύ αναρρόφησης για να καλύψει τις ανάγκες του. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί ανοίγοντας το κουτί του φίλτρου, χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή ο χειριστής με τους ρύπους. Επιπλέον, το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά πατώντας το κουμπί καθαρισμού φίλτρου, αποκαθιστώντας έτσι την πλήρη ισχύ αναρρόφησης. Η λειτουργία φυσητήρα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν καθαρίζετε ευαίσθητα αντικείμενα. Η αφαιρούμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία επιτρέπει την απευθείας σύνδεση των εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, κάτι που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο όταν σκουπίζεις με ηλεκτρική σκούπα λεπτή σκόνη. Επιπλέον πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα αναρτώντας τον στην κεφαλή της συσκευής, καθώς και η θέση στάθμευσης για το ακροφύσιο δαπέδου.