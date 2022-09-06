Εργασίες στο σπίτι: Τρόποι για να αποφύγετε τη σκόνη

Ωστόσο, οι DIY εργασίες δεν λαμβάνουν χώρο μόνο στον κήπο, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθούν και στο εσωτερικό του σπιτιού. Με την πάροδο των χρόνων, ορισμένα είδη όπως η κουζίνα, τα πλακάκια του μπάνιου ή το ντουλάπι του καθιστικού είναι φυσιολογικό να βρεθούν στη λίστα με τα πράγματα που χρειάζονται ανακαίνιση. Όποιο είδος DIY εργασίας κι αν αναλάβετε, είναι σίγουρο ότι θα περιλαμβάνει βάψιμο και διάτρηση.

Εάν αναδιαμορφώνετε το σπίτι σας ή εκτελείτε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, είναι φυσιολογικό να παράγεται μεγάλος όγκος κατασκευαστικών απορριμμάτων - για παράδειγμα κατά το γκρέμισμα ή το τρύπημα παλιών τοίχων. Προκειμένου να καταστεί και πάλι ο χώρος βιώσιμος, θα πρέπει αρχικά να μεταφέρετε τα μεγαλύτερα κομμάτια απορριμμάτων έξω από το δωμάτιο με τα χέρια ή χρησιμοποιώντας ένα φαράσι. Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ενσωματωμένη σακούλα φίλτρου για να απομακρύνετε τη λεπτόκοκκη σκόνη αποτελεσματικά και γρήγορα. Αυτή διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό το σκούπισμα των υπολειμμάτων που αφήνουν πίσω τους οι εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης, όπως ο γύψος, το τσιμέντο ή τα κομμάτια τούβλου. Η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης διευκολύνει επίσης την απομάκρυνση μουσκεμένων ρύπων, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν κατά την αφαίρεση της ταπετσαρίας.

Μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη ακόμα και για μικρότερες εργασίες ανακαίνισης, καθώς σας επιτρέπει να αποφύγετε τον κοστοβόρο βασικό καθαρισμό μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Η συσσώρευση σκόνης αποτρέπεται χάρη στην ευρεία γκάμα εξαρτημάτων της συσκευής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά την προσθήκη νέων ραγών φωτισμού στην οροφή, ξοδεύετε περισσότερο χρόνο για την κάλυψη των επίπλων και τον καθαρισμό παρά για την ίδια την DIY εργασία. Αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει είναι ένας συλλέκτης σκόνης! Το εξάρτημα συνδέεται απλά στον σωλήνα αναρρόφησης. Για να συλλέξετε τη σκόνη που δημιουργείται από τη διάτρηση, τοποθετήστε το εξάρτημα στην επιθυμητή θέση στον τοίχο ή την οροφή και θέστε τη σκούπα σε λειτουργία. Ο συλλέκτης σκόνης θα παραμείνει στερεωμένος με ασφάλεια όπου κι αν τον τοποθετήσετε. Τώρα μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες διάτρησης χωρίς να ανησυχείτε για τη σκόνη ή τα υπολείμματα, επειδή η σκόνη που σχηματίζεται συλλέγεται αμέσως από την ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Συμβουλή: Συνιστάται να αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης σε λειτουργία για λίγη ώρα μετά τη διάτρηση. Με αυτόν τον τρόπο η σκόνη που δημιουργείται από την διάτρηση αποτρέπεται από το να πέσει στο δάπεδο.