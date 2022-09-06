ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KÄRCHER | DIY ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση ικανοποίησης από το να δημιουργεί κανείς κάτι με τα ίδια του τα χέρια! Η άνοιξη αποτελεί την ιδανική περίοδο για DIY εργασίες, όταν ο ήλιος αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του και οι νύχτες γίνονται μεγαλύτερες. Εάν πάρετε τη μεγάλη απόφαση να ξεκινήσετε ένα έργο στο σπίτι ή τον κήπο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι DIY εργασίες συνεπάγονται πολλή βρωμιά και σκόνη. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για DIY εργασίες και το εργαστήριό σας θα φαίνεται σαν καινούριο μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας.
Το κλειδί βρίσκεται στην προετοιμασία
Όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ομελέτα αν δεν σπάσεις αυγά. Επομένως μην περιμένετε να επιδοθείτε σε DIY εργασίες χωρίς να συναντήσετε πολλή βρωμιά και σκόνη. Οι εργασίες καθαρισμού και τακτοποίησης που θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας ανακαίνισης δεν θα πρέπει να σας εκπλήξουν. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Πολλοί λάτρεις του DIY καταφεύγουν σε ηλεκτρικές σκούπες που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την τακτοποίηση του εργαστηρίου τους. Ωστόσο, εξαιτίας της παρουσίας στερεών ρύπων και μεγάλης ποσότητας σκόνης, αυτές οι συσκευές φτάνουν πολύ σύντομα στα όριά τους. Για την αποτελεσματική αφαίρεση λεπτόκοκκης ή χονδρόκοκκης σκόνης, ή για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης εξ αρχής, η ιδανική επιλογή είναι μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
DIY εργασίες για τον κήπο. Ομορφύνετε τους εξωτερικούς χώρους
Με την άνοδο της θερμοκρασίας την άνοιξη, η φύση ξυπνά από τον χειμερινό της ύπνο, γεγονός που σημαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για τον καλλωπισμό του κήπου και επομένως για μερικές DIY εργασίες! Η βεράντα, τα παρτέρια των λουλουδιών και των λαχανικών και τα έπιπλα του κήπου χρειάζονται λίγη φροντίδα αφού παραμελήθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έχει έρθει η ώρα για την περιποίηση του κήπου.
Αφού καθαρίσετε τα μονοπάτια γύρω από το σπίτι από τα φύλλα και τους ρύπους, σκουπίσετε τη βεράντα και περιποιηθείτε το γκαζόν, τώρα μπορείτε να επικεντρωθείτε σε μικρές DIY εργασίες. Υπάρχουν αναρίθμητες συμβουλές και οδηγίες για το πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε τον κήπο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αυτό συχνά περιλαμβάνει την επέκταση του εξωτερικού χώρου του σπιτιού με στοιχεία που κατασκευάζετε μόνοι σας. Μια τάση που είναι εξαιρετικά δημοφιλής τα τελευταία χρόνια είναι τα αυτοσχέδια παρτέρια από πέτρα ή ξύλο. Εξάλλου, τα ανυψωμένα παρτέρια και οι θήκες για τις ζαρντινιέρες δεν είναι μόνο πρακτικά και όμορφα στην όψη, αλλά επίσης επιτρέπουν στα φυτά να μεγαλώνουν ακόμα και σε μέρη όπου οι συνθήκες του εδάφους δεν είναι ευνοϊκές. Τα αυτοσχέδια έπιπλα για τη βεράντα αποτελούν χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο δημοφιλείς DIY κατασκευές.
Συμβουλή
Μετά τη χρήση πριονιού για την κοπή ξύλου ή πέτρας, οι λάτρεις του DIY θα διαπιστώσουν ότι οι ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης βοηθούν στην αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης. Και σε περίπτωση που κάνετε μια ζημιά κατά την επαναφύτευση ή τη φύτευση σε παρτέρια και θήκες ζαρντινιέρας, μπορείτε απλά να σκουπίσετε το νερό, καθώς επίσης και τους υγρούς ρύπους, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Αυτές οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης κυκλοφορούν με καλώδιο ή ως μπαταριοκίνητα μοντέλα. Οι ασύρματες συσκευές που διαθέτουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν χρειάζεται να συνδεθούν στην πρίζα, προσφέροντας έτσι στους χρήστες περισσότερη αυτονομία και ευελιξία. Για μεγαλύτερες εκτάσεις, ένα σάρωθρο αποτελεί ιδανική επιλογή για την αφαίρεση πετάλων, άμμου, χώματος ή φύλλων γρήγορα και χωρίς κόπο.
Εργασίες στο σπίτι: Τρόποι για να αποφύγετε τη σκόνη
Ωστόσο, οι DIY εργασίες δεν λαμβάνουν χώρο μόνο στον κήπο, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθούν και στο εσωτερικό του σπιτιού. Με την πάροδο των χρόνων, ορισμένα είδη όπως η κουζίνα, τα πλακάκια του μπάνιου ή το ντουλάπι του καθιστικού είναι φυσιολογικό να βρεθούν στη λίστα με τα πράγματα που χρειάζονται ανακαίνιση. Όποιο είδος DIY εργασίας κι αν αναλάβετε, είναι σίγουρο ότι θα περιλαμβάνει βάψιμο και διάτρηση.
Εάν αναδιαμορφώνετε το σπίτι σας ή εκτελείτε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, είναι φυσιολογικό να παράγεται μεγάλος όγκος κατασκευαστικών απορριμμάτων - για παράδειγμα κατά το γκρέμισμα ή το τρύπημα παλιών τοίχων. Προκειμένου να καταστεί και πάλι ο χώρος βιώσιμος, θα πρέπει αρχικά να μεταφέρετε τα μεγαλύτερα κομμάτια απορριμμάτων έξω από το δωμάτιο με τα χέρια ή χρησιμοποιώντας ένα φαράσι. Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ενσωματωμένη σακούλα φίλτρου για να απομακρύνετε τη λεπτόκοκκη σκόνη αποτελεσματικά και γρήγορα. Αυτή διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό το σκούπισμα των υπολειμμάτων που αφήνουν πίσω τους οι εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης, όπως ο γύψος, το τσιμέντο ή τα κομμάτια τούβλου. Η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης διευκολύνει επίσης την απομάκρυνση μουσκεμένων ρύπων, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν κατά την αφαίρεση της ταπετσαρίας.
Μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη ακόμα και για μικρότερες εργασίες ανακαίνισης, καθώς σας επιτρέπει να αποφύγετε τον κοστοβόρο βασικό καθαρισμό μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Η συσσώρευση σκόνης αποτρέπεται χάρη στην ευρεία γκάμα εξαρτημάτων της συσκευής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά την προσθήκη νέων ραγών φωτισμού στην οροφή, ξοδεύετε περισσότερο χρόνο για την κάλυψη των επίπλων και τον καθαρισμό παρά για την ίδια την DIY εργασία. Αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει είναι ένας συλλέκτης σκόνης! Το εξάρτημα συνδέεται απλά στον σωλήνα αναρρόφησης. Για να συλλέξετε τη σκόνη που δημιουργείται από τη διάτρηση, τοποθετήστε το εξάρτημα στην επιθυμητή θέση στον τοίχο ή την οροφή και θέστε τη σκούπα σε λειτουργία. Ο συλλέκτης σκόνης θα παραμείνει στερεωμένος με ασφάλεια όπου κι αν τον τοποθετήσετε. Τώρα μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες διάτρησης χωρίς να ανησυχείτε για τη σκόνη ή τα υπολείμματα, επειδή η σκόνη που σχηματίζεται συλλέγεται αμέσως από την ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Συμβουλή: Συνιστάται να αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης σε λειτουργία για λίγη ώρα μετά τη διάτρηση. Με αυτόν τον τρόπο η σκόνη που δημιουργείται από την διάτρηση αποτρέπεται από το να πέσει στο δάπεδο.
Καθαρισμός του γκαράζ, του εργαστηρίου & της αποθήκης μετά την ολοκλήρωση μιας DIY εργασίας
Ένα κατάλληλο εργαστήριο είναι σημαντικό για τους λάτρεις του DIY. Όχι μόνο επειδή εκεί μπορείτε να αποθηκεύετε όλα τα εργαλεία, τον εξοπλισμό ή τα οικοδομικά υλικά με ασφάλεια, αλλά και επειδή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το πλάνισμα ξύλου και για να εργάζεστε με περισσότερη συγκέντρωση. Δεν είναι περίεργο που πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Από την άλλη πλευρά, για εκείνους που έχουν λιγότερο χώρο ή επιδίδονται σε DIY εργασίες πιο περιστασιακά, το γκαράζ αποτελεί συνήθως το ιδανικό καταφύγιο. Σταθμεύοντας το αυτοκίνητο στον εξωτερικό χώρο, οι λάτρεις του DIY έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χώρο, ηρεμία και ησυχία καθώς επίσης και αρκετές πρίζες για να αφιερωθούν στις εργασίες τους. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε τη δημιουργία όλης αυτής της σκόνης; Και πώς μπορούμε να καθαρίσουμε το γκαράζ στη συνέχεια;
Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης αποτελεί την ιδανική σκούπα για το εργαστήριό σας. Εάν εκτελείτε εργασίες κοπής ξύλου ή πέτρας στο γκαράζ και θέλετε να αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης, καλό είναι να χρησιμοποιείτε τη σκούπα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένη πρίζα η οποία παρέχει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Τα πριόνια τεμαχισμού και τα κυκλικά πριόνια, οι φρέζες και τα τριβεία συνδέονται απευθείας με την ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής απορρόφησης μέσω μιας πρίζας. Η σκούπα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα μέσω του ηλεκτρικού εργαλείου και οι ρύποι που παράγονται κατά τη διάρκεια του πλανίσματος, του πριονίσματος ή του τριψίματος αναρροφώνται απευθείας. Ταυτόχρονα, η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης είναι ιδανική για να απομακρύνετε τα πριονίδια. Προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης σαρώνει αποτελεσματικά τη λεπτόκοκκη σκόνη, απλά εισαγάγετε μια σακούλα φίλτρου.
Συμβουλή
Εάν καθαρίζετε ήδη το γκαράζ σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα στο αυτοκίνητό σας. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου τα οποία μπορούν να προσαρτηθούν στην ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, επιτρέποντάς σας να καθαρίζετε τόσο τα πατάκια όσο και μικρότερους αποθηκευτικούς χώρους, καθώς επίσης και να διασφαλίζετε την απομάκρυνση των ρύπων από τα σημεία μεταξύ των καθισμάτων.
Καθαρισμός της αποθήκης του κήπου
Αντί να μαστορεύουν στο γκαράζ, πολλοί φιλόδοξοι λάτρεις του DIY έχουν ένα μικρό εργαστήριο στο γκαράζ ή στην αποθήκη του κήπου. Συνήθως η εγκατάσταση ενός πάγκου εργασίας για την εκτέλεση μικρών και μεγαλύτερων εργασιών στο σπίτι και τον κήπο μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Εάν έχετε μια τέτοια αποθήκη, θα γνωρίζετε ότι οι πολυάριθμες εργασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί θέτουν την τακτοποίηση σε δεύτερη μοίρα. Εάν υπάρχουν στην αποθήκη συσκευές και εργαλεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται συχνά, ρύποι, σκόνη ή ακόμα και έντομα, όπως σκαθάρια, μυρμήγκια ή αράχνες, συσσωρεύονται επάνω και ανάμεσα στα εργαλεία. Επομένως, συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά την αποθήκη - ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση ιδιαίτερα εκτεταμένων DIY εργασιών στο εργαστήριο.
Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να σκεφτείτε πώς θα οργανώσετε την αποθήκη. Τα ράφια και οι βραχίονες που τοποθετούνται στους τοίχους όχι μόνο διατηρούν το εργαστήριο τακτοποιημένο, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τον καθαρισμό του. Κατά συνέπεια, όσοι επιδίδονται σε DIY εργασίες καλό είναι να προχωρούν στο ξεκαθάρισμα της αποθήκης πριν από τον καθαρισμό της. Οι μικρότεροι ενδιάμεσοι χώροι στο εργαστήριο μπορούν να καθαρίζονται με τη βοήθεια μιας ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδέσετε έναν κανονικό σωλήνα αναρρόφησης, να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να σαρώσετε τις επιφάνειες ανάμεσα στους βραχίονες, τα ράφια και τα εργαλεία.
Σε περίπτωση που συναντήσετε βίδες ή καρφιά στα ενδιάμεσα κενά μην προβληματιστείτε. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπορεί να απομακρύνει ογκώδεις ρύπους και αιχμηρά υλικά γρήγορα και εύκολα χωρίς να υφίσταται φθορές χάρη στην εξαιρετική της ανθεκτικότητα, καθώς επίσης και στους ειδικούς σωλήνες αναρρόφησης που διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη. Η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών ανάμεσα στα κυκλικά πριόνια ή τους πάγκους εργασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα περισσότερα μοντέλα διαθέτουν λειτουργία φυσήματος που τους επιτρέπει να μην απορροφούν τους ρύπους, ενώ ταυτόχρονα αφαιρούν αποτελεσματικά τη σκόνη από τα ξύλα και παρόμοια είδη ρύπων ακόμα και από τα πιο μικρά κενά χάρη στην ισχυρή ροή αέρα.