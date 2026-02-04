Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης
Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σάς επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού.
Αντί να κουράζεστε με επιπλέον σάρωση ή αναρρόφηση, μπορείτε να μαζέψετε τη σκόνη από το τρυπάνι στην πηγή, κατευθείαν από την τρύπα που κάνατε με το τρυπάνι. Άρα, δεν έχει σημασία αν θέλετε να τρυπήσετε τον τοίχο ή το ταβάνι ή ακόμα και επιφάνειες όπως πλακάκια, ταπετσαρίες, γύψο, πέτρα, τσιμέντο ή ξύλο. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα δύο θαλάμων και την τσιμούχα αφρού από καουτσούκ, το εξάρτημα για τις ηλεκτρικές σκούπες πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 Kärcher Home & Garden εντυπωσιάζει σε οποιαδήποτε συμβατική επιφάνεια. Επιπλέον, δεν χρειάζεστε τη βοήθεια κανενός: μπορείτε να τρυπήσετε και στη συνέχεια, να αναρροφήσετε τη σκόνη που δημιουργείται μόνοι σας εύκολα, αφήνοντας τον χώρο καθαρό. Ο συλλέκτης σκόνης μας είναι κατάλληλος για όλα τα συμβατικά τρυπάνια με αρίδα έως και 15 mm.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Για τρύπημα χωρίς σκόνη και υπολείμματα
Ο συλλέκτης σκόνης λειτουργεί αξιόπιστα σε όλες τις συμβατικές επιφάνειες τοίχων και ταβανιών
Τώρα μπορείτε να κάνετε τρύπες ψηλά πιο εύκολα από ποτέ
Το τρύπημα και η αναρρόφηση είναι εύκολα χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου
Εύκολος χειρισμός – συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης, βάλτε το εξάρτημα στην επιθυμητή θέση και τρυπήστε
Πατώντας τον κίτρινο διακόπτη, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε θέση στον συλλέκτη σκόνης χωρίς να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης
Κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.
Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher των σειρών SE 4, SE 5 και SE 6.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|207 x 106 x 117
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πλακάκια
- Ταπετσαρία
- Σοβάς
- Ξύλο
- Πέτρα
- Τσιμέντο