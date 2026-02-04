Αντί να κουράζεστε με επιπλέον σάρωση ή αναρρόφηση, μπορείτε να μαζέψετε τη σκόνη από το τρυπάνι στην πηγή, κατευθείαν από την τρύπα που κάνατε με το τρυπάνι. Άρα, δεν έχει σημασία αν θέλετε να τρυπήσετε τον τοίχο ή το ταβάνι ή ακόμα και επιφάνειες όπως πλακάκια, ταπετσαρίες, γύψο, πέτρα, τσιμέντο ή ξύλο. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα δύο θαλάμων και την τσιμούχα αφρού από καουτσούκ, το εξάρτημα για τις ηλεκτρικές σκούπες πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 Kärcher Home & Garden εντυπωσιάζει σε οποιαδήποτε συμβατική επιφάνεια. Επιπλέον, δεν χρειάζεστε τη βοήθεια κανενός: μπορείτε να τρυπήσετε και στη συνέχεια, να αναρροφήσετε τη σκόνη που δημιουργείται μόνοι σας εύκολα, αφήνοντας τον χώρο καθαρό. Ο συλλέκτης σκόνης μας είναι κατάλληλος για όλα τα συμβατικά τρυπάνια με αρίδα έως και 15 mm.