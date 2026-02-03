Βαθύς καθαρισμός σε συνδυασμό με εργονομική σχεδίαση και πολυλειτουργικότητα: η SE 4 με τον ελκυστικό σχεδιασμό της, εξασφαλίζει υγιεινό καθαρισμό μέχρι τις ίνες πολλών υφασμάτινων επιφανειών. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης από την Kärcher παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: το καθαρό νερό της βρύσης και το καθαριστικό χαλιών Kärcher RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται μαζί με τους ρύπους που έχουν μαλακώσει- ιδανική για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Η συσκευή είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1, που λειτουργεί επίσης ως πλήρως εξοπλισμένη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Η μεγάλη ημιδιαφανής δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας 4 λίτρων είναι ανθεκτική στα χτυπήματα και μπορεί να αφαιρεθεί, καθιστώντας εύκολη την πλήρωση και το άδειασμά της. Το βρώμικο νερό που αναρροφάται συλλέγεται στο δοχείο. Η λαβή μεταφοράς 3 σε 1 έχει σχεδιαστεί για να καθιστά τη μεταφορά, το άνοιγμα, το κλείσιμο και το άδειασμα του δοχείου χωρίς προβλήματα. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα στην ίδια τη συσκευή. Η συσκευή καθαρίζεται εύκολα μετά τη χρήση, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.