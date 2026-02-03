Αποτέλεσμα βαθύ καθαρισμού σε συνδυασμό με εργονομικό σχεδιασμό και πολυχρηστικότητα: η μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης SE 5 με τον ελκυστικό σχεδιασμό της, εξασφαλίζει υγιεινό καθαρισμό σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες, όπως χαλιά, ταπετσαρίες και επικαλυμμένα έπιπλα, σκάλες με μοκέτα, στρώματα, υφάσματα σε τοίχους και καθίσματα αυτοκινήτων. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης από την Kärcher παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: το καθαρό νερό βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται μαζί με τους ρύπους που έχουν μαλακώσει - ιδανική για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Η SE 5 είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1 που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια πλήρως εξοπλισμένη ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με την εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων της. Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού: Σύστημα 2 δεξαμενών με αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού και βρώμικου νερού, εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων στη συσκευή. Μετά τη χρήση, η συσκευή καθαρίζεται εύκολα για μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.