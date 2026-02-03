Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 5 Car
Η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης SE 5 κάνει εύκολο τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών, όπως χαλιά ή ταπετσαρίες επίπλων, για εγγυημένο επίπεδο υγιεινής καθαριότητας μέχρι τις ίνες. Ιδανική για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα.
Αποτέλεσμα βαθύ καθαρισμού σε συνδυασμό με εργονομικό σχεδιασμό και πολυχρηστικότητα: η μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης SE 5 με τον ελκυστικό σχεδιασμό της, εξασφαλίζει υγιεινό καθαρισμό σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες, όπως χαλιά, ταπετσαρίες και επικαλυμμένα έπιπλα, σκάλες με μοκέτα, στρώματα, υφάσματα σε τοίχους και καθίσματα αυτοκινήτων. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης από την Kärcher παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: το καθαρό νερό βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται μαζί με τους ρύπους που έχουν μαλακώσει - ιδανική για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Η SE 5 είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1 που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια πλήρως εξοπλισμένη ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με την εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων της. Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού: Σύστημα 2 δεξαμενών με αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού και βρώμικου νερού, εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων στη συσκευή. Μετά τη χρήση, η συσκευή καθαρίζεται εύκολα για μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Αποτελεσματική τεχνολογία ψεκασμού - αναρρόφησης για γρήγορο και αβίαστο καθαρισμό. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών.
Εύκολο στη χρήση σύστημα 2 δεξαμενώνΔύο ξεχωριστές δεξαμενές για καθαρό και βρώμικο νερό και λαβή μεταφοράς. Άνετη αφαίρεση και άδειασμα της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά.
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό. Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό. Λαβή με λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ψεκασμό κατά τον καθαρισμό μεγάλων υφασμάτινων επιφανειών.
Πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1
- Ευέλικτη εφαρμογή είτε για αναρρόφηση με ψεκασμό σε υφασμάτινες επιφάνειες είτε για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χαλιών και σκληρών δαπέδων με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
Εργονομικά εξαρτήματα για αναρρόφηση με ψεκασμό, υγρή και ξηρή αναρρόφηση
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαρτημάτων με ένα μόνο κλικ.
- Το εργονομικό ακροφύσιο ψεκασμού- αναρρόφησης δαπέδου καθιστά άνετο τον καθαρισμό ακόμη και μεγάλων χώρων με μοκέτα.
- Ευέλικτο στην εφαρμογή με μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, όπως το εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου ξηρής αναρρόφησης, και επίσης συμβατό με μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ για υγρές και ξηρές ηλεκτρικές σκούπες.
Πρακτικές επιλογές αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
- Τα αξεσουάρ και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ψεκασμού μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή - διατηρώντας τα πάντα τακτοποιημένα και τακτοποιημένα και πάντα σε ετοιμότητα, όπου και αν χρειάζονται.
Καθαρισμός χωρίς προβλήματα με το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης χωρίς διακοπή, δεν χρειάζεται να διακόψετε τον καθαρισμό για να αλλάξετε φίλτρο.
- Σχολαστική αναρρόφηση με καλή απορρόφηση της σκόνης.
- Ξεχωριστό πτερύγιο φίλτρου για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να έρχεται σε επαφή με τη βρωμιά.
Ελκυστικός σχεδιασμός με μεγάλα κουμπιά και πρακτικές κλειδαριές περιστροφής.
- Για εύκολο χειρισμό.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Κάνει τη μεταφορά της μηχανής ψεκασμού - αναρρόφησης παιχνιδάκι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|88
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|4
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|4
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Ακροφύσιο πλύσης σχισμών
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Standard
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 100 ml
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών
- Στρώματα