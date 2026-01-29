Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 6 Signature Line
Η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης SE 6 Signature Line επιτυγχάνει έναν λεπτομερή καθαρισμό των υφασμάτινων επιφανειών για εγγυημένη υγιεινή μέχρι τις ίνες. Ιδανική για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα.
Μόνο τα πιο καινοτόμα και ισχυρά προϊόντα μας φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Εκτός από την υπογραφή ως αποκλειστικό στοιχείο σχεδιασμού, η μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης SE 6 Signature Line διαθέτει εντυπωσιακή απόδοση καθαρισμού και μια ιδιαίτερα εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων. Με την ελκυστική σχεδίαση της, η συσκευή εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης από την Kärcher προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: το καθαρό νερό της βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται με τους ρύπους που έχουν μαλακώσει- ιδανική για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Η SE 6 Signature Line είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1 που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πλήρως εξοπλισμένη ηλεκτρική σκούπα υγροής και ξηρής αναρρόφησης με τα εξαρτήματά της. Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού: Σύστημα 2 δεξαμενών με αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού και βρώμικου νερού, εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων στη συσκευή. Μετά τηχρήση, η συσκευή καθαρίζεται εύκολα για μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα της Signature LineΗ υπογραφή του ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher χαρακτηρίζει το προϊόν ως την καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Άλλα αποκλειστικά οφέλη περιλαμβάνουν υποστήριξη μέσω εφαρμογής και εκτεταμένη εγγύηση. Η αποκλειστική εργονομική λαβή στήριξης μπορεί να προσαρτηθεί στους σωλήνες για καλύτερη καθοδήγηση κατά τον καθαρισμό δαπέδων με μοκέτα.
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Αβίαστος και γρήγορος καθαρισμός με την αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών.
Εύκολο στη χρήση σύστημα 2 δεξαμενώνΔύο ξεχωριστές δεξαμενές για καθαρό και βρώμικο νερό και λαβή μεταφοράς. Άνετη αφαίρεση και άδειασμα της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά.
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1
- Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Λαβή με λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ψεκασμό κατά τον καθαρισμό μεγάλων υφασμάτινων επιφανειών.
Πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1
- Ευέλικτη εφαρμογή είτε για αναρρόφηση με ψεκασμό σε υφασμάτινες επιφάνειες είτε για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χαλιών και σκληρών δαπέδων με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
Εργονομική λαβή στήριξης
- Η αποκλειστική λαβή καθιστά τον καθαρισμό μεγάλων υφασμάτινων επιφανειών άνετο και εύκολο με τη χρήση εκχύλισης με ψεκασμό.
- Ρυθμιζόμενο ύψος: η θέση της λαβής μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά στο ύψος του χρήστη.
- Άνετος χειρισμός με δύο χέρια.
Εργονομικά εξαρτήματα για αναρρόφηση με ψεκασμό, υγρή και ξηρή αναρρόφηση
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαρτημάτων με ένα μόνο κλικ.
- Άνετη εφαρμογή χάρη στο εργονομικό ακροφύσιο ψεκασμού - αναρρόφησης δαπέδου για μεγάλες επιφάνειες με μοκέτα που χρησιμοποιείται μαζί με τη λαβή στήριξης, καθώς και το ακροφύσιο ψεκασμού - αναρρρόφησης για ταπετσαρίες και το ακροφύσιο σχισμών ψεκασμού - αναρρόφησης για ταπετσαρίες.
- Ευέλικτο στην εφαρμογή με μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, όπως το εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου ξηρής αναρρόφησης, και επίσης συμβατό με μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ για υγρές και ξηρές ηλεκτρικές σκούπες.
Πρακτικές επιλογές αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
- Τα αξεσουάρ και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ψεκασμού μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή - διατηρώντας τα πάντα τακτοποιημένα και τακτοποιημένα και πάντα σε ετοιμότητα, όπου και αν χρειάζονται.
Καθαρισμός χωρίς προβλήματα με το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης χωρίς διακοπή, δεν χρειάζεται να διακόψετε τον καθαρισμό για να αλλάξετε φίλτρο.
- Σχολαστική αναρρόφηση με καλή απορρόφηση της σκόνης.
- Ξεχωριστό πτερύγιο φίλτρου για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να έρχεται σε επαφή με τη βρωμιά.
Ελκυστικός σχεδιασμός με μεγάλα κουμπιά, εύχρηστες κλειδαριές περιστροφής και εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Για εύκολο χειρισμό.
- Κάνει τη μεταφορά της μηχανής ψεκασμού - αναρρόφησης παιχνιδάκι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|227
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|4
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|4
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Σωλήνες ψεκασμού - αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α), 0.5 m, Πλαστικό
- Ακροφύσιο δαπέδου με εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες: 227 mm
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Ακροφύσιο πλύσης σχισμών
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου για ξηρή αναρρόφηση: Εναλλάξιμο
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Standard
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 1 l
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Λαβή στήριξης
- Σύστημα 2 κάδων
- Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών
- Στρώματα