Μόνο τα πιο καινοτόμα και ισχυρά προϊόντα μας φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Εκτός από την υπογραφή ως αποκλειστικό στοιχείο σχεδιασμού, η μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης SE 6 Signature Line διαθέτει εντυπωσιακή απόδοση καθαρισμού και μια ιδιαίτερα εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων. Με την ελκυστική σχεδίαση της, η συσκευή εξασφαλίζει υγιεινή καθαριότητα σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης από την Kärcher προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: το καθαρό νερό της βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται με τους ρύπους που έχουν μαλακώσει- ιδανική για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Η SE 6 Signature Line είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1 που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πλήρως εξοπλισμένη ηλεκτρική σκούπα υγροής και ξηρής αναρρόφησης με τα εξαρτήματά της. Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού: Σύστημα 2 δεξαμενών με αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού και βρώμικου νερού, εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων στη συσκευή. Μετά τηχρήση, η συσκευή καθαρίζεται εύκολα για μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.