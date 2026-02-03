Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 4 Plus
Η μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης SE 4 καθαρίζει με ευκολία τις υφασμάτινες επιφάνειες με σχολαστικό τρόπο για υγιεινό καθαρισμό μέχρι τις ίνες. Ιδανική λύση για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα.
Βαθύς καθαρισμός σε συνδυασμό με εργονομική σχεδίαση και πολυλειτουργικότητα: η μηχανή καθαρισμού με ψεκασμό και αναρρόφηση SE 4 με τον ελκυστικό σχεδιασμό της εξασφαλίζει υγιεινό καθαρισμό μέχρι τις ίνες πολλών υφασμάτινων επιφανειών. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης από την Kärcher παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: το καθαρό νερό της βρύσης και το καθαριστικό χαλιών Kärcher RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται μαζί με τους χαλαρωμένους ρύπους - ιδανικό για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Η συσκευή είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1, που λειτουργεί επίσης ως πλήρως εξοπλισμένη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Η μεγάλη ημιδιαφανής δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας 4 λίτρων είναι ανθεκτική στα χτυπήματα και μπορεί να αφαιρεθεί, καθιστώντας εύκολη την πλήρωση και το άδειασμά της. Το βρώμικο νερό που αναρροφάται συλλέγεται στο κάδο. Η λαβή μεταφοράς 3 σε 1 έχει σχεδιαστεί για να καθιστά τη μεταφορά, το άνοιγμα, το κλείσιμο και το άδειασμα του κάδου χωρίς προβλήματα. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα στην ίδια τη συσκευή. Η συσκευή καθαρίζεται εύκολα μετά τη χρήση, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Αβίαστος και γρήγορος καθαρισμός με την αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών.
Αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού νερούΗ δεξαμενή καθαρού νερού γεμίζει και αδειάζει εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει το μηχάνημα. Ανθεκτικό σε χτυπήματα και ημιδιαφανές δοχείο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Το δοχείο καθαρού νερού μπαίνει στη συσκευή με ευκολία.
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό. Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό. Λαβή με λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ψεκασμό κατά τον καθαρισμό μεγάλων υφασμάτινων επιφανειών.
Πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1
- Ευέλικτη εφαρμογή είτε για αναρρόφηση με ψεκασμό σε υφασμάτινες επιφάνειες είτε για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χαλιών και σκληρών δαπέδων με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
Βολική λαβή μεταφοράς 3 σε 1
- Σχεδιασμένο για άνεση κατά τη μεταφορά και κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή το άδειασμα του δοχείου.
Εργονομικά εξαρτήματα για αναρρόφηση με ψεκασμό, υγρή και ξηρή αναρρόφηση
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαρτημάτων με ένα μόνο κλικ.
- Πρόσθετη ευκολία του εργονομικού ακροφυσίου εξαγωγής ψεκασμού δαπέδου για μεγάλες επιφάνειες με μοκέτα.
- Ευέλικτη εφαρμογή με μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, όπως το ακροφύσιο δαπέδου Clips για χρήση σε σκληρά δάπεδα και χαλιά, και επίσης συμβατό με μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
Πρακτικές επιλογές αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
- Τα εξαρτήματα και ο εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού αναρρόφησης μπορούν να αποθηκευτούν με τάξη στο περίβλημα της συσκευής και στο μικρό ράφι αποθήκευσης. Έτσι, τα πάντα παραμένουν τακτοποιημένα και εξασφαλίζεται ότι είναι πάντα στη διάθεσή σας, όπου και αν χρειάζεται.
- Πρακτικό ράφι στη συσκευή για τη διατήρηση σφουγγαριών, πανιών και άλλων μικρών αντικειμένων σε εύκολη πρόσβαση κατά τον καθαρισμό.
- Πρακτικός γάντζος καλωδίου για εύκολη αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
Στιβαρό περίβλημα συσκευής και ανθεκτικό στη σύγκρουση δοχείο καθαρού νερού
- Κατασκευασμένο για να αντέξει.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|227
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|4
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|4
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 385 x 535
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Σωλήνες ψεκασμού - αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α), 0.5 m, Πλαστικό
- Ακροφύσιο δαπέδου με εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες: 227 mm
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Ακροφύσιο πλύσης σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης: Κλιπς για χρήση σε σκληρά δάπεδα και χαλιά
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Φίλτρο αφρού
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 1 l
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών
- Στρώματα