Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 5
Η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης SE 5 καθαρίζει με ευκολία υφασμάτινες επιφάνειες, όπως χαλιά ή ταπετσαρίες επίπλων, για υγιεινό επίπεδο καθαρισμού μέχρι τις ίνες. Ιδανική για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα.
Αποτέλεσμα βαθύ καθαρισμού σε συνδυασμό με εργονομικό σχεδιασμό και πολυχρηστικότητα: η SE 5 με τον ελκυστικό σχεδιασμό της, εξασφαλίζει υγιεινό καθαρισμό σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες, όπως χαλιά, ταπετσαρίες και επικαλυμμένα έπιπλα, σκάλες με μοκέτα, στρώματα, υφάσματα σε τοίχους και καθίσματα αυτοκινήτων. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης από την Kärcher παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: το καθαρό νερό της βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται μαζί με τους ρύπους που έχουν μαλακώσει- ιδανική λύση για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα. Η SE 5 είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1 που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια πλήρως εξοπλισμένη ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με την εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων της. Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού: Σύστημα 2 δεξαμενών με αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού και βρώμικου νερού, εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων στη συσκευή. Μετά τη χρήση, η συσκευή καθαρίζεται εύκολα για μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού
Εύκολο στη χρήση σύστημα 2 δεξαμενών
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1
Πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1
Εργονομικά εξαρτήματα για αναρρόφηση με ψεκασμό, υγρή και ξηρή αναρρόφηση
Πρακτικές επιλογές αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
Καθαρισμός χωρίς προβλήματα με το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Ελκυστικός σχεδιασμός με μεγάλα κουμπιά και πρακτικές κλειδαριές περιστροφής.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|227
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|4
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|4
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Σωλήνες ψεκασμού - αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α), 0.5 m, Πλαστικό
- Ακροφύσιο δαπέδου με εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες: 227 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου για ξηρή αναρρόφηση: Εναλλάξιμο
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Standard
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 100 ml
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών
- Στρώματα