Βαθύς καθαρισμός σε συνδυασμό με εργονομικό σχεδιασμό και πολυλειτουργικότητα: η σκούπα SE 4 με ψεκασμό και αναρρόφηση με τον ελκυστικό σχεδιασμό της εξασφαλίζει υγιεινό καθαρισμό μέχρι τις ίνες σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού και αναρρόφησης της Kärcher προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: φρέσκο νερό βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφαντικές ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφούνται ξανά μαζί με τη χαλαρή βρωμιά - ιδανικό για οικογένειες, άτομα με αλλεργίες και νοικοκυριά με κατοικίδια. Η συσκευή είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1, που λειτουργεί επίσης και ως πλήρης ηλεκτρική σκούπα για υγρά και στεγνά. Η μεγάλη, διαφανής δεξαμενή φρέσκου νερού 4 λίτρων είναι ανθεκτική σε κρούσεις και μπορεί να αφαιρεθεί, καθιστώντας εύκολη την πλήρωση και την εκκένωση. Το βρώμικο νερό που αναρροφάται συλλέγεται στο κάδο. Η λαβή μεταφοράς 3 σε 1 έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη μεταφορά, το άνοιγμα, το κλείσιμο και την εκκένωση του δοχείου χωρίς προβλήματα. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα στην ίδια τη συσκευή. Η συσκευή καθαρίζεται εύκολα μετά τη χρήση για να εξασφαλιστεί μεγάληδιάρκεια ζωής του προϊόντος.