Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 4 Plus Special
Η σκούπα SE 4 με ψεκασμό και αναρρόφηση κάνει εύκολη την εργασία του καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για υγιεινή μέχρι τις ίνες. Ιδανική για οικογένειες, άτομα με αλλεργίες και νοικοκυριά με κατοικίδια.
Βαθύς καθαρισμός σε συνδυασμό με εργονομικό σχεδιασμό και πολυλειτουργικότητα: η σκούπα SE 4 με ψεκασμό και αναρρόφηση με τον ελκυστικό σχεδιασμό της εξασφαλίζει υγιεινό καθαρισμό μέχρι τις ίνες σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ψεκασμού και αναρρόφησης της Kärcher προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: φρέσκο νερό βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις υφαντικές ίνες υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφούνται ξανά μαζί με τη χαλαρή βρωμιά - ιδανικό για οικογένειες, άτομα με αλλεργίες και νοικοκυριά με κατοικίδια. Η συσκευή είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1, που λειτουργεί επίσης και ως πλήρης ηλεκτρική σκούπα για υγρά και στεγνά. Η μεγάλη, διαφανής δεξαμενή φρέσκου νερού 4 λίτρων είναι ανθεκτική σε κρούσεις και μπορεί να αφαιρεθεί, καθιστώντας εύκολη την πλήρωση και την εκκένωση. Το βρώμικο νερό που αναρροφάται συλλέγεται στο κάδο. Η λαβή μεταφοράς 3 σε 1 έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη μεταφορά, το άνοιγμα, το κλείσιμο και την εκκένωση του δοχείου χωρίς προβλήματα. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα στην ίδια τη συσκευή. Η συσκευή καθαρίζεται εύκολα μετά τη χρήση για να εξασφαλιστεί μεγάληδιάρκεια ζωής του προϊόντος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Αβίαστος και γρήγορος καθαρισμός με την αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών.
Αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού νερούΗ δεξαμενή καθαρού νερού γεμίζει και αδειάζει εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει το μηχάνημα. Ανθεκτικό σε χτυπήματα και ημιδιαφανές δοχείο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Το δοχείο καθαρού νερού μπαίνει στη συσκευή με ευκολία.
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό. Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό. Λαβή με λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ψεκασμό κατά τον καθαρισμό μεγάλων υφασμάτινων επιφανειών.
Πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1
- Ευέλικτη εφαρμογή είτε για αναρρόφηση με ψεκασμό σε υφασμάτινες επιφάνειες είτε για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χαλιών και σκληρών δαπέδων με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
Βολική λαβή μεταφοράς 3 σε 1
- Σχεδιασμένο για άνεση κατά τη μεταφορά και κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή το άδειασμα του δοχείου.
Εργονομικά εξαρτήματα για αναρρόφηση με ψεκασμό, υγρή και ξηρή αναρρόφηση
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαρτημάτων με ένα μόνο κλικ.
- Πρόσθετη ευκολία του εργονομικού ακροφυσίου εξαγωγής ψεκασμού δαπέδου για μεγάλες επιφάνειες με μοκέτα.
- Ευέλικτο στην εφαρμογή με μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, όπως το εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου ξηρής αναρρόφησης, και επίσης συμβατό με μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ για υγρές και ξηρές ηλεκτρικές σκούπες.
Πρακτικές επιλογές αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
- Τα εξαρτήματα και ο εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού αναρρόφησης μπορούν να αποθηκευτούν με τάξη στο περίβλημα της συσκευής και στο μικρό ράφι αποθήκευσης. Έτσι, τα πάντα παραμένουν τακτοποιημένα και εξασφαλίζεται ότι είναι πάντα στη διάθεσή σας, όπου και αν χρειάζεται.
- Πρακτικό ράφι στη συσκευή για τη διατήρηση σφουγγαριών, πανιών και άλλων μικρών αντικειμένων σε εύκολη πρόσβαση κατά τον καθαρισμό.
- Πρακτικός γάντζος καλωδίου για εύκολη αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
Στιβαρό περίβλημα συσκευής και ανθεκτικό στη σύγκρουση δοχείο καθαρού νερού
- Κατασκευασμένο για να αντέξει.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|227
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|4
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|4
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 385 x 535
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Σωλήνες ψεκασμού - αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α), 0.5 m, Πλαστικό
- Ακροφύσιο δαπέδου με εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες: 227 mm
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Ακροφύσιο πλύσης σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου για ξηρή αναρρόφηση: Εναλλάξιμο
- Πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Φίλτρο αφρού
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 1 l
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών
- Στρώματα